Politie vindt per ongeluk 911 GTS terug met AirTags

De politie vindt een 911 Turbo terug dankzij het gebruik van Apple producten.

De techniek staat voor niets tegenwoordig. In sommige gevallen kun je met een en dezelfde vinding iets heel erg tofs doen en tegelijkertijd iets heel erg engs. Denk maar eens aan de AirTag van Apple. Superhandig om je sleutel mee te vinden. Maar stel je nu eens een paar AirTags voor in combinatie met Tom Egbers of Jack van Gelder.

Dan wordt het ineens heel erg eng. Je zou maar als NOS-medewerker de hele tijd gestalkt worden door de overrijpe presentatoren die een AirTag in je kontzak hebben gedaan. Da’s geen prettige gedachte, he?

Maar we hebben ook een fijne feelgood-story voor je. Uiteraard komt daar dan geen NOS Sport-presentator in voor. En, nee, het gaat om een de oud-eigenaar van een Peugeot 3008. Deze verder naamloze en anonieme eigenaar zijn Franse trots werd onlangs gestolen.

Naar aanleiding daarvan besloot hij in zijn Peugeot voortaan een AirTag te bewaren. Handig, want de Peugeot 3008 werd andermaal gestolen. Ditmaal kon hij eenvoudig aangifte doen en aan de politie laten zien waar de auto zich bevond.

Politie vindt per ongeluk 911 terug!

Maar het wordt nog mooier. De politie reed namelijk naar de locatie toe. Daar troffen ze niet alleen de dieven aan, maar ook nog andere gestolen waar. Wat te denken van een Porsche 911? Niet zo maar eentje, maar een Carrera 4 GTS van de 991-generatie. De Peugeot – waarvoor de politie aanvankelijk kwam – was al gedeeltelijk gedemonteerd.

De verdachten werden opgepakt door de politie, maar zijn ondertussen alweer vrijgelaten. Als de VVD hiervan hoort, zullen ze er wel schande van spreken. Dat wil niet zeggen dat de dieven in kwestie er makkelijk van af komen. Ze moeten zich namelijk nog verantwoorden voor een rechter.

Fotocredits: Politie Basisteam Kerkrade