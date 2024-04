Model S Plaid toch NIET de snelste productiesedan

Nee, de Model S Plaid is overduidelijk niet (meer) de snelste in zijn klasse.

Het is de meest zinloze exercitie die tegenwoordig heel erg belangrijk lijkt te zijn: dragraces. Het proces is vrij eenvoudig. Je gaat naast elkaar staan, wacht tot het licht op groen gaat en je geeft volgas. De gene die het eerste bij de eindstreep is, heeft gewonnen.

Het is in principe een strijd van niets. Zeker nu met elektrische auto’s die in 3 seconden of minder op de 100 km/u zitten. Maar ja, het scoort nu eenmaal op YouTube, Facebook en in dit geval, Twitter. Althans, de nieuwe eigenaar noemt het tegenwoordig X.

Tesla Model S Plaid niet meer de snelste

Daar kwamen we een filmpje tegen waarbij de Tesla Model S Plaid meedoet aan een dragrace. Sinds de komst van Model S P85D is de liftback van Tesla een sensatie op de videokanalen. Een elektromotor heeft namelijk direct maximaal vermogen en geen vertraging op het gaspedaal, zoals je wel hebt met een moderne turbomotor.

Maar zelfs onder de elektrische auto’s was de snelste Model S altijd nog de snelste. Natuurlijk, de Porsche Taycan Turbo S maakt gehakt van de Tesla op de Nordschleife van de Nürburgring, maar op de sprint wint de Tesla het. Althans, won.

Nieuwe snelste sedan

Want nu is er een nieuwe snelste elektrische sedan. Het zat er natuurlijk al aan te komen, maar de Lucid Air Sapphire is dan toch echt sneller dan de snelste Tesla Model S.

Op zich kan het geen verrassing zijn. De Tesla Model S Plaid heeft 1.022 pk, vierwielaandrijving en kan in 1,99* seconden 96 km/u en heeft een topsnelheid van 322 km/u.

De Lucid Air Sapphire is de snelste en sportiefste variant van de Air-sedanreeks. Deze heeft 1.234 pk (dus meer vermogen) en moet volgens de fabrikant de 96 km/u halen in 1,89 seconden. Zonder asterisk.

Hoe dat er in het echt uitziet:

Dus vanaf vandaag weten we het zeker: de Tesla Model S Plaid is niet meer de snelste sedan. Nu is het eventjes wachten op de Taycan Turbo GT, die was ook behoorlijk vlot volgens Wouter in de rijtest.

Via: Drag Times

*opgave die je in elk geval niet kan halen.