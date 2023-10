Aanrijding met e-bike? Altijd jouw schuld!

Mocht je afvragen of een E-Bike nu wel of geen motorvoertuig is, heeft het Europees Hof antwoord voor je.

Je ziet ze overal tegenwoordig. Nee, niet volwassenen met Pokémon-kaartjes, korfballers of bijzondere premierskandidaten, maar e-bikes. Van die fietsen met een hulpmotor. Net als met de plug-in hybride kun je je afvragen of het wel of geen aanwinst is voor het milieu. En net als met PHEV is het sterk afhankelijk HOE je ‘m inzet. Is het in plaats van auto, trein of brommert? Goed bezig! Is het in plaats van een echte fiets? Foei!

Een ander dingetje waarover we niet zeker zijn met e-bikes is de wetgeving. Want wat is het nu? Een gemotoriseerd voertuig of een fiets? Enerzijds zít er dus gewoon een motor op, anderzijds is het een fiets. Het Europees Hof moest er aan te pas komen om met een deugdelijk antwoord te komen.

e-bike

De rechtsgeleerden zijn onverbiddelijk in hun uitspraak. Het Europees Hof heeft namelijk bepaald dat de e-bike géén motorvoertuig is. Nu zul je je afvragen in hoeverre dit autogerelateerd is, maar dat is meer het geval dan je misschien denkt. Deze uitspraak zorgt ervoor dat mensen op een e-bike in principe dezelfde bescherming genieten als reguliere fietsers.

Waarom oordeelde de rechter dit? Nou, een e-bike heeft weliswaar een motor, maar deze springt pas bij als je spierkracht toepast. Je moet daadwerkelijk fietsen, zeg maar. Er geldt overigens ook een maximum qua vermogen: 250 watt. Dat is 0,34 pk. Het is dus alleen een zeer milde vorm van ondersteuning. Heeft de motor van de e-bike méér dan 250 watt aan vermogen, dan is het een zogenaamde ‘speedpedelec’. In dat geval is het volgens de wet een 45km bromfiets én moet je een helm op doen.

Waarom is deze uitspraak?

De aanleiding voor de uitspraak van het Europees Hof is een ongeluk met een e-bike en een auto in Brugge, misschien wel de mooiste stad in België. Diverse verzekeraars waren het niet met elkaar eens in welke categorie de e-bike nu valt.

Nu het onder de fietsen valt, is het duidelijk voor ons autommobilsten. Enorm goed opletten! Dus ook al rijdt een e-biker jou aan, dan nog kun jij als automobilist aansprakelijk zijn. Daarnaast hoeven mensen met een e-bike geen motorrijtuigenverzekering te hebben..

Via: Nu.nl