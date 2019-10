Files in Nederland nu het hele jaar door

Lekker doorknallen tijdens de vakantieperiodes zit er steeds minder in.

De blaadjes vallen van de bomen en dat betekent: herfst! Een leuke periode om mooie plaatjes van je auto buiten te maken, maar in het dagelijks leven kan de herfst (en later de winter) een pijn in de kont worden. Het is nat, het is vroeg donker en ellenlange files staan om de hoek.

Dat is in de zomer wel anders. Gedurende de vakantieperiode is het minder druk op de weg en kun je op sommige dagen zelfs tijdens traditionele spitstijden doorrijden naar het werk. Misschien heb je het de afgelopen zomer al gemerkt, maar dit laatste zit er steeds minder in. Dat stelt de ANWB na een bericht van De Telegraaf vanmorgen.

Uit de cijfers over het totale wegennet in de maanden juli, augustus en september blijkt dat verkeersopstoppingen gedurende de zomermaanden met 20 procent zijn toegenomen in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. De files vielen in de (vroege) ochtend nog wel mee, maar vanaf een uur of 10 werd het drukker en drukker met een avondspits tot gevolg. Kleine verstoringen kunnen al gauw zorgen voor grote files, stelt Arnoud Broekhuis van de ANWB.

De wegen worden voller en voller, maar de Nederlander is niet uit zijn auto te krijgen. Dit heeft meerdere redenen. Ondanks de files zit de Hollander nog altijd comfortabel in zijn auto. Het OV is, zeker voor mensen die niet in de stad wonen en/of werken, geen goed alternatief. Thuiswerken kan niet bij iedere baan en een baas die niet werkt met soepele werktijden helpt ook niet mee. Daarnaast willen we allemaal 18:00 aan de prak thuis. Allerlei factoren die ervoor zorgen dat het fileprobleem er niet minder op aan het worden is.

Fotocredit: @minicoopers via Autojunk