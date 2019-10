BMW dropt M Performance bom op X5 (M), X6 (M) en X7

En dan krijg je dit.

Het begint bijna een traditie te worden. Na de presentatie van een nieuw model de M Performance catalogus erbij pakken en deze toepassen op dat nieuwe model. In het geval van de X5, X6 en X7 heeft BMW even gewacht, want de Duitse autobouwer neemt deze drie modellen in één keer onder de loep. Inclusief de gister gepresenteerde M-modellen. BMW benadrukt dat het geen kermis is.

The M Performance Parts do not only affect the car’s looks of course. They also meet the highest functional requirements with regard to lightweight construction and aerodynamics.