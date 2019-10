Tesla haalt beoogde doelstelling niet, toch recordje

De hoge verwachtingen van Elon werken tegen hem.

Altijd streven naar het hoogst haalbare. Elon Musk heeft er een handje vol van. Dat doet ‘ie ook best goed als je naar de aantallen kijkt. De Tesla-topman mag wat dat betreft een bosje bloemen sturen naar Den Haag, want dankzij het bijtellingssysteem weet zijn bedrijf al jaren vele auto’s te slijten in ons land. De Model 3 was zelfs de best verkochte auto van september en het is niet de eerste keer dit jaar dat de Model 3 deze titel grijpt.

Musk had een symbolische doelstelling om 100.000 auto’s te leveren in het derde kwartaal van dit jaar. Die doelstelling is niet gelukt, maar alsnog pakt de Amerikaanse autofabrikant een record. Tesla leverde namelijk 97.000 auto’s af in het derde kwartaal. Het vorige record lag op 95.000 geleverde auto’s. Dat record werd behaald in het tweede kwartaal van dit jaar. Wat dat betreft lopen de zaken op rolletjes.

Ondanks het record aantal leveringen daalde het aandeel TSLA vanwege het kwartaalnieuws. Er was toch enige teleurstelling onder beleggers en investeerders dat die beoogde 100k niet gehaald zijn. Wat dat betreft is het slimmer voor Musk om die torenhoge verwachtingen niet uit te spreken om teleurstelling te voorkomen. De topman denkt dit jaar in totaal tussen de 360.000 en 400.000 auto’s te gaan afleveren. Dat betekent dat er dit laatste kwartaal meer dan 100.000 geleverd moeten gaan worden. (via Bloomberg)

Foto: @jzaero via Autojunk