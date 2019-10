Heerlijk, begin de dag met de drukste spits ooit

Niets zo fijn om de maand oktober te beginnen met een paar uurtjes turen naar de regendruppels op je voorruit. File!

De boeren zijn op weg naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren en daarom staat het in grote delen van Nederland al vast. Berichten van boeren die in de nacht al op hun trekker zijn gesprongen om jouw ochtendspits met deze ‘publieksvriendelijke’ actie op te luisteren poppen overal op.

Sta jij nog niet vast of ben je al op je werk, lucky you. Het is namelijk een groot drama op het moment. Dit zijn de zes ergste opstoppingen van Nederland op dit moment:

A2:

De A2 is een lange en populaire snelweg, dus veel kans dat je daar even stil komt te staan. Bij knooppunt Leenderheide staat maar liefst 19 km file, goed voor meer dan een uur aan vertraging. Knooppunt Everdingen is een klassieker in fileland en vandaag stelt het ook niet teleur: 13 km file. Mocht je van Utrecht naar Eindhoven willen reizen, op de A2 kom je vast te staan, niet dankzij trekkers, maar dankzij twee gesloten rijstroken, wegens een ongeluk.

A12

De meeste files op de A12 zijn vrij klein: minder dan 5 kilometer en in minder 10 minuten ben je er weer uit. Er staat een enorme knoepert van een file. Deze staat uiteraard tussen De Meern en Waddinxveen, dus richting Den Haag. De file is nu maar liefst 28 kilometer lang en zorgt voor meer dan twee uur oponthoud.

A15

Op de A15 zien we ook normale files, waarvan de meeste geen verrassing zullen zijn voor de file-participanten: ze staan er namelijk elke dag in. Tussen Nijmegen en Rotterdam bij Afrit Leerdam en Hendrik Ido Ambacht is het raak: 30 km file.

A59

Jazeker, er zijn ook boze boeren in Brabant. Op de A59 staat in totaal 54 km aan files, goed voor 154 minuten vertraging. Met name bij tussen Tussen – Vlijmen en bij knooppunt Zonzeel is het drama.

A50

Ook op de A50 staan er voldoende files. De meeste zijn relatief kort, maar er zijn een paar flinke opstoppingen die zorgen voor de grootste vertraging. Zo staat er bij knooppunt Bankhoed 15 km file, goed voor drie kwartier vertraging. Aan de andere kant bij Oss-Oost (Ja, dat bestaat) staat er een flinke file. Tussen Nistolrode en Veghel is het ook uitkijken, want ook daar staat er 14 km file.

A27

Mocht je op de A27 belanden, dan hebben we goed nieuws voor je: je staat namelijk niet alleen! Met name tussen Breda en Gorinchem is het druk op de A27: 50 minuten vertraging dankzij 13 kilometer file. Tussen Breda en Utrecht (ter hoogte van Gorinchem) staat ook nog eens 16 km file.

Check overigens ook de rijkswegen, want daar is het ook veel drukker dan normaal.