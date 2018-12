Kersverse Mercedes CLS duikt op bij Domeinen

Stond begin dit jaar bij de dealer, enkele maanden later bij de Nederlandse overheid.

Met je witgewassen doekoe’s een nieuwe CLS aanschaffen en deze hetzelfde jaar nog inleveren. Het overkwam een boefje, want eerder deze maand stond deze kersverse Mercedes CLS 450 4Matic bij Domeinen. Het gaat hier om een First Edition en is dus lekker uitgerust. Op de auto rust een nieuwprijs van 123.650 euro.

De CLS, met de 369 pk sterke zescilinder benzinemotor, is deze maand door een autobedrijf op de kop getikt bij Domeinen. De Mercedes werd gekocht voor 71.255 euro, exclusief belastingen en alle bijkomende kosten die komen kijken bij zo’n autoveiling. Inmiddels staat de Mercedes bij het autobedrijf te koop voor 99.500 euro. De zwarte CLS, die in februari van dit jaar werd geleverd, heeft 6.958 kilometer op de teller staan.

Mocht het je geen reet interesseren dat de CLS ooit in handen was van boeventuig, dan is dit je kans om een bijna nieuwe CLS te kopen die het eerste gedeelte van de afschrijving inmiddels achter de rug heeft zitten. Misschien zit er nog wel een verborgen vak ergens in de auto verstopt?

Met dank aan Dickie voor de tip!