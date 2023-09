Filmpjes kijken op je autoscherm, door Google kan het

Maar natuurlijk niet tijdens het rijden. Android Auto gebruiken met de nieuwe functies is vooral voor tijdens het stilstaan.

Wie geen fan is van al die omslachtige multimedia in de auto vindt Apple CarPlay en Android Auto waarschijnlijk de uitvinding van de eeuw. In welke auto je ook stapt heb je dezelfde interface met dezelfde functionaliteit. En alle informatie wordt van je iPhone of Android-toestel gehaald, dus het zijn ook nog eens de apps en berichten waar je bekend mee bent.

Integratie

Veel apps zijn al CarPlay- en Android Auto-klaar. Dat wil zeggen: je kan natuurlijk niet elke app zoals gebruikelijk ontvangen op de systemen omwille van veiligheid tijdens het rijden. Apps als Flitsmeister, WhatsApp, Spotify en vele anderen worden zo gepresenteerd dat ze veilig zijn tijdens het rijden. Je wil immers niet zo bezig zijn met je scherm dat je net zo goed een smartphone vast had kunnen houden.

Nieuwe apps voor Android Auto

Google kondigt aan dat ze in samenwerking met de bedrijven in kwestie wat nieuwe apps naar Android Auto hebben kunnen halen. Bijvoorbeeld WebEx en Zoom. Op zich kan je dat makkelijk autovriendelijk maken door enkel wat shortcuts en de functie voor opnemen toe te voegen. Je kunt immers best een virtuele conferentie houden vanuit de auto, spreken en luisteren mag. Weather Channel komt ook naar Android Auto. Een uitgebreid Peter Kuipers Munneke-esque kaart met de hoge- en lagedrukgebieden kan gevaarlijk zijn tijdens het rijden, maar een kleine widget met de weersvoorspelling in een notendop moet op zich kunnen.

Prime Video?!

Een app die we ietsje minder verwachtten in software voor in de auto: Amazon Prime Video. Ja, dat is een streamingsdienst. Niet het soort spul wat je tijdens het rijden op je scherm wil hebben. Gelukkig kan dat dan ook niet. Prime Video werkt alleen als je auto stilstaat. Ook WebEx en Zoom hebben als ‘maar’ dat het enkel om audio gaat. Maar goed, je kan dus Prime Video kijken op je autoscherm, maar enkel als je stilstaat. Dat speelt natuurlijk wel perfect in op de behoefte dat moderne auto’s vaak je dwingen om een pauze te nemen zodat je auto kan opladen. Even pauzeren, een aflevering van je serie kijken op Prime Video en weer door.

Google Play

Integratie met dit soort apps kan nóg beter als je een Renault, Polestar/Volvo of andere selecte merken hebben die hun hele infotainment op Android hebben draaien. Dan heb je geen eens Android Auto nodig voor de nieuwe apps, dan kun je gewoon de Play Store raadplegen. Voor andere merken heb je dus de mobiele app nodig en kun je de app op Android Auto gewoon lanceren. Zoom en Prime Video kun je direct downloaden, voor WebEx en Weather Channel moet je nog heel even wachten.