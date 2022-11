Het is makkelijker geworden om snelladers te vinden in Google Maps

Het zal binnen Google Maps makkelijker worden om EV-snelladers te vinden.

Google gebruiken we allemaal om dingen te vinden, het heet daarom ook een zoekmachine. Duh. Google Maps komt nu met een update waarmee je EV-snelladers eenvoudiger kan vinden. Nieuw? Nee, want Tesla heeft dit bijvoorbeeld ook al. Maar het is wel een welkome aanvulling in navigatieland.

Google Maps en EV-snelladers

Het grootste nadeel van een elektrische auto is (nog) het opladen. Dat duurt vrij lang en dat moet je vrij vaak doen. Zeker als je een lange trip maakt, blijft het een hele tour om op de juiste plek en tijd te kunnen opladen. Laadstress komt daarbij om de hoek kijken. Google Maps komt nu met een oplossing om juist dat te voorkomen.

Je kon al eerder met de app opladers vinden, maar het was moeilijk om de snelle varianten te lokaliseren. En die zoeken we juist! Je kunt nu in Google Maps aangeven dat je alleen laders zou willen vinden die ten minste 50 kW kunnen leveren.

Hoe je dit doet? Dat is simpel. Ga naar de app en tik in het zoekvak ‘Ev-oplader’, ‘laadstation’ of iets in die richting. De app heeft dan in de gaten dat je in een elektrische auto tuft. Vervolgens verschijnt er een nieuwe optie. Met deze keuze kan je aangeven welke oplader je zou willen vinden. Dit is nog niet alles, je kan zelfs intikken welk type stekker je nodig hebt (CCS, J1772, Tesla of CHAdeMo). Navigeer vervolgens naar de oplader en plug je auto in.

Apple en Android

Maak je geen zorgen. De update is voor zowel Apple-toestellen en Android-toestellen. Je moet wel even de app updaten en zorgen dat je de laatste versie hebt draaien.

Laat de app dus weten dat jij in een EV kachelt, met deze informatie wordt dan rekening gehouden als je navigeert. Denk bijvoorbeeld aan de oplaadpalen, maar ook hoe je het beste kan rijden op bijvoorbeeld het gebied van verbruik. De update werkt in vrijwel ieder land met een oplaadnetwerk voor elektrische auto’s. Dus ook bij ons!