Audi Q6 en A6 e-tron worden volop getest

De ‘6’ van Audi komt er in zowel A als Q binnenkort aan, dus kun je in het wild als je heel goed kijkt de testauto’s spotten.

De grote belofte van Audi op de IAA twee weken geleden was de Audi Q6 e-tron… van binnen. En ja, dat betekent dat er op de beursvloer een Q6 e-tron met flinke camouflage stond waar je wel in mag zitten. Een hele lange manier om te zeggen: Audi had niet zo veel te melden.

Audi Q6 e-tron

Toch komt ‘ie eraan, de Audi Q6 e-tron. Even algemeen: het wordt een volledig elektrische SUV. Duh, het is 2023. Qua positionering komt ‘ie tussen de Q4 en Q6 e-tron. Wederom duh. En het interieur is dus al bekend. De auto komt op het PPE-platform, wat ook weer een soort duh is aangezien dat hét platform is voor elektrische Audi’s, Porsches en ander VAG-spul in het hogere (premium) segment.

Exterieur

De aandrijflijnen zijn dus redelijk gesneden koek als je weet wat een e-tron GT of Porsche Taycan doet, en het interieur hebben we ook al gezien. Dan het exterieur. Dat is nog even gokken. Ook al kun je een gok wagen als je concepts, teasers en spyshots hebt gezien. En dat laatste hebben we nu dankzij de welbekende man in regenjas even goed in beeld.

Q6 e-tron spyshots

Man in regenjas was namelijk op jacht in Frankrijk en spotte een Q6 e-tron. Uiteraard nog wel ingepakt. Audi vond de aanwezigheid van een man in regenkledij niet fijn en met gevaar voor eigen leven rende hij naar de virtuele Autoblog-redactie om ons deze foto’s te sturen. Je ziet uiteraard niet meer dan Audi wil, maar wel zien we door de camouflage heen een zo goed als productieklare auto.

De Audi Q6 e-tron zal in 2024 volledig getoond worden.

Audi A6 e-tron

Naast de Q6 komt er ook een A6. Zoals de nieuwe namenlogica van Audi bepaald heeft, wordt dat een volledig elektrische auto in het segment waar nu de A6 opereert. Een rivaal voor de BMW i5 en Mercedes EQE dus. Wel fijn voor als je geen crossovers blieft. Hij komt er namelijk zelfs als Avant! Helaas had Audi geen tweekoppig konvooi met een A- en Q6, dus moesten we de spyshots van de A6 e-tron even lenen van Wilco Blok, waarvoor dank!

Ook de Audi A6 e-tron komt op het PPE-platform en gepeperde uitvoeringen zoals een (R)S6 e-tron staan op de planning. Meer info volgt uiteraard. Qua design lijkt het een iets tammere versie te worden van de A6 e-tron concept van een paar jaar terug.