GP Singapore 2023: tijden en wat je moet weten

Het is weer tijd voor de GP Singapore 2023! Lees in dit artikel alles dat je moet weten over de race.

Goedemorgen dames en heren, na een wekend zonder Formule 1-race gaan we een leuke periode tegemoet. We gaan namelijk naar Azië! Volgende week vind de GP van Japan 2023 plaats, maar dit weekend gaan we naar Singapore.

Agenda GP Singapore 2023

Voordat we alle voorbeschouwing met je doornemen, beginnen we eerst met de planning voor de GP Singapore 2023:

Vrijdag 15 september

11:30 – 12:30 | Vrije Training 1

15:00 – 16:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 16 september

11:30 – 12:30 | Vrije Training 3

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 17 september

14:00 – 16:00 | Race

GP Singapore

Singapore en de autoindustrie. Het lijkt niet echt veel overlap met elkaar te hebben. Auto’s in Singapore zijn extreem duur. Het wordt je vanwege bizarre taksen onmogelijk gemaakt om een auto te kunnen bezitten, laat staan rijden. Zelfs bij de Partij van de Dieren vinden ze het wel heel erg ver gaan. Toch bezoekt het F1-circus Singapore al sinds 2008. Althans, zoals in de huidige setup. De GP van Singapore werd verreden van 1966 tot 1973, maar dat was geen F1-race (maar Formule Libre, een ratjetoe van diverse raceklasses). De GP van Singapore werd toen gehouden op het Thomson Road circuit, een stratencircuit in het staatje.

In 2008 keerde de race terug. Het werd meteen een legendarische race, waarbij Nelsinho Piquet zijn Renault-bolide in de vangrail moest zetten in opdracht van Flavio ‘Flava-Flav’ Briatore. Sebastian Vettel is verreweg het meest succesvol op deze baan, hij won de race maar liefst vijf maal. Drie keer (2011, 2012 en 2013) in een Red Bull, tweemaal voor de Scuderia Ferrari. Ook Lewis Hamilton komt hier goed uit de voeten, hij won de race driemaal (2009, 2017 en 2018). Alonso won in 2008 en 2010. Opmerkelijk, Max Verstappen won hier nog nooit.

Het circuit: Marina Bay Street Circuit

Zoals de naam doet vermoeden, ligt deze baan vlak aan het water. Het is een stratencircuit met bijna alleen maar 90 graden bochten. Voor dit jaar is een grote verandering, want er zijn veel minder bochten dan voorheen. Bocht, 16, 17, 18 en 19 bestaan niet meer. Het is nu een recht stuk geworden. We verwachten dus veel snellere rondetijden en een race die eerder is afgelopen. De baan is nu 4,928 km lang en telt in totaal 19 bochten.

Marina Bay zal alsnog geen snel circuit zijn, overigens. Dus de auto’s met veel mechanische grip op de achteras zullen in h et voordeel zijn. Motorvermogen is niet heel belangrijk. Geluk overigens wel, want een foutje wordt direct afgestraft. Mede daardoor zijn er veel safetycar situaties. Dus niemand zal waarschijnlijk zijn strategie rijden, omdat je de pits in gaat als de safetycar naar buiten gaat.

GP Singapore 2022

Ondanks dat de baan ietsje anders was, is het alsnog een indicatie voor dit weekend. We behandelen hier alle hoogtepunten van vorig jaar.

Kwalificatie GP Singapore 2022

Het moest het weekend worden van Max Verstappen, maar dat ging fout. Ondanks dat hij tijdens zijn tweede stint in Q3 heel erg snel was, moest hij op het laats naar binnen. Zoals Tom Coronel al verwachtte bleek het een tekort aan benzine te zijn geweest. Als reactie daarop deelde Verstappen zijn complete vocabulaire aan scheldwoorden mee in de boordradio. Pure klasse. Charles Leclerc pakte daardoor pole (1:49.412), met Pérez daar vlak achter op P2 (49.434) en Lewis Hamilton op P3 met een tijd van 1:49.466.

Snelste ronde GP Singapore 2022

George Russell in de Mercedes. Hij ging in rondje 54 heel erg hard: 1:46.458.

Podium na GP Singapore 2022

Sergio Pérez won de race, met daar achter Leclerc en Sainz. De race verliep niet al te best voor Max Verstappen. Hij maakt het beste ervan, maar in het middenveld kom je er bijna niet door in Singapore. Uiteindelijk werd hij zevende, achter Lance Stroll!

GP Singapore 2023

De uitslag is een grote verrassing natuurlijk (ahum), maar er zijn gelukkig al een aantal dingen die we wel weten over de komende GP van Singapore 2023:

Wat is de stand bij aanvang bij de GP Singapore 2023?

Nou, het lijkt erop dat Max Verstappen voor staat en het kampioenschap gaat winnen! Jazeker, we durven het bijna te zeggen. Verstappen staat op 364 punten, Pérez op 219. Alonso staat op P3 met 179 punten. Daarachter zit het overigens wel erg dicht bij elkaar.

Welke banden neemt Pirelli mee naar de GP Singapore 2023?

Pirelli neemt de zachtste banden mee. Dus de Hard (wit) is de C3, Medium (geel) is de C4 en Soft (rood) is de C3.

Welke strategieën zijn er mogelijk?

Vertrekken op hard en zolang mogelijk doorrijden is het devies. Je gaat pas pitten in geval van een crash of als het echt niet meer gaat. In de meeste gevallen willen de teams een éénstops-strategie toepassen. Er zijn weinig inhaalmogelijkheden, dus je tempo wordt gedicteerd door de gene voor jou.

Weersvoorspelling GP Singapore

Zoals we gewend zijn van Singapore, zal het warm en klam zijn:

Vrijdag: licht bewolkt, windkracht 3-4 uit het Zuid-Oosten en een temperatuur van 32 graden.

Zaterdag: zwaarbewolkt, windkracht 3 zuid-oostelijke wind en neerslag in de ochtend, 31 graden

Zondag: zwaarbewolkt, regen in de ochtend, windkracht 3 zuid-oost, 31 graden.

Kansen Max Verstappen GP Singapore 2023

En zo zijn we aanbeland bij de volgende open deur: Max kan gewoon winnen deze race! Vorig jaar was al vrij duidelijk dat het nog niet eens zo heel erg makkelijk is als je niet vooraan staat. Verstappen stond toen achtste en werd dat uiteindelijk ook. Er had wel iets meer ingezeten, maar Singapore is niet een race ‘die je naar je toe kunt trekken’, maar wel een race die ‘naar je toekomt’. In dat opzicht is de kans voor andere om hier te winnen groter dan ooit.

Verrassing GP Singapore 2023

Sergio Pérez. Hij is telkens meer thuis in de RB19 de laatste tijd. Daarnaast is Sergio heel erg goed op stratencircuits en won hij hier vorig jaar ook al. Ook is er geen ‘ik-kan-nog-wereldkampioen-worden’-druk. Dan rijdt hij aanzienlijk beter. Nu is op zich de stratencircuit-specialist in de beste auto van het veld (de de race dus vorig jaar ook won) een verrassing noemen, wel erg makkelijk scoren.

Daarom zeggen we een van de Alpines. Die auto’s zijn helemaal niet onaardig, ze missen wat power. En dat is hier niet echt van belang. Daarbij hebben beide coureurs al op het podium gestaan op circuits waar vermogen niet van doorslaggevend belang is (Monaco en Zandervoort).

Wat zeggen de wedkantoren over de GP Singapore 2023?

Uiteraard dat Verstappen de race gaat winnen. Althans, hij is de grote favoriet, gevolgd door Sergio Pérez. Daarachter is het wel spannend, want Piastri, Leclerc, Sainz, Russell, Alonso, Norris en Hamilton zitten heel dicht bij elkaar bij de wedkantoren.

Waar kun je de GP van Singapore 2023 kijken?

Net zoals altijd zijn er een hoop manieren om de race te volgen. Dit zijn de meest voor de hand liggende opties:

F1TV

Een abonnement voor F1TV afsluiten is het beste dat je kan doen. Voor 64,99 euro per jaar ben je verzekerd van Formule 1 kijken. Naast voor- en nabeschouwingen heb je ook diepgaande analyses, zowel op het gebeid van techniek als de race zelf. Bijzonder interessant.

ViaPlay

De informatieverstrekking bij ViaPlay is ietsje minder, maar alsnog dik voor elkaar. We zijn in Nederland nu eenmaal minder gezegend met autosport-kenners. Ze hebben in elk geval wel het fatsoen om Mattie niet aan tafel uit te nodigen.

VPN

Er zijn meerdere landen waar je wél gewoon online Formule 1 kan kijken. Denk aan Oostenrijk (ORF) of Luxemburg (RTL Luxembourg). Een VPN is vrij eenvoudig geregeld. Ook handig als je in het buitenland zit.

Streams

Als je niet een prima VPN wil met prima verbinding en prima beeldkwaliteit, dan kun je ook kiezen voor streams op het wijde web. Hier hebben we een paar F1-streams voor je verzameld.

GP Radio

Via Grand Prix Radio kun je de race ook beluisteren. Kost je tegenwoordig wel een minimaal bedrag. Het is wel ideaal voor als je onderweg bent. En laten we eerlijk zijn, dat stemgeluid van Olav Mol is erg vertrouwd. En heeft een iets grotere vocabulaire dan ‘kijk deze Lewis Hamilton en deze Mercedes ultralaat remmen in deze bocht’. Dat is ook wel fijn.

Voorspelling Autoblog redactie GP Singapore 2023.

Op de Autoblog-redactie zijn er drie heren aanwezig die benzine drinken en Pirelli-schoenen dragen. Ze weten het verschil tussen Mika Salo en Mika Häkkinen en hebben nog nooit een F1-race in hun leven gemist. Voor de race doen ze altijd een voorspelling, dat is met de GP van Singapore 2023 niet anders.

Michael

Verstappen Pérez Hamilton

GP Singapore, dat betekent weer uitzoeken hoe laat de kwalificatie en de race start, maar gelukkig staat dat allemaal in dit artikel. Dus there you go. Plan dat weekend maar in rondom alles. Want ondanks de hegemonie van Verstappen zie ik toch onderhoudende races dit jaar. Je moet een beetje de focus verleggen naar het veld achter Max wanneer hij weer vooraan ligt. Lewis heeft weer praatjes dus ik zet hem op 3 achter Max en Sergio. Michael, had ALLES goed voorspeld vorige keer!

Wouter

Hamilton Pérez Alonso

Max won hier nog nooit. In 2020 en 2021 was er het vervelende virus, waardoor de race niet doorging. In 2022 moest hij zijn laatste ronde tijdens de kwalificatie afbreken. Voor de Nederlandse kijkers was zijn start vanaf P8 erg interessant, maar lekker ging het niet en hij viel terug naar de 12e plek.



Ik zit dus in kamp Jaap en ga eens voor een andere winnaar. Op een of andere manier gun ik het Hamilton wel, dus waarom die niet op de eerste plaats zetten. Wouter, lid van Team Jaap #teamjaap

Jaap

Alonso Pérez Hamilton

De F1 is dit jaar niet spann0nd, maar het AB-klassement wel. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dominantie van Max Verstappen. Het is vooral gokken wie tweede en derde worden. Tegen Max als winnaar gokken is natuurlijk gekkenwerk. En toch ga ik maar weer eens voor. Het moet gewoon een keer misgaan bij Max. Tweede kandidaat om te winnen is dan Checo. Maar ik ga voor Alonso die eindelijk de hegemonie van Red Bull breekt en zijn derde klinkende en verdiende zege pakt in Singapore (IYKYK). Perez wordt tweede, Hamilton derde. Jaap, vindt Flavio wel een toffe peer.

Bij Autoblog zullen we verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er iets spannend gebeurd in de vrije trainingen, delen we het ook!