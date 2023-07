Lekker YouTube kijken achter het stuur van je Audi

Ja, waarom niet? YouTube kijken achter het stuur van je Audi. Nu kan het!

Er zijn honderden dingen die je kunt doen als je achter het stuur zit. Je nagels knippen, een blik tonijn opentrekken, een gesprek voeren met je passagier, op de weg letten of een filmpje kijken. Al is dat laatste vaak lastig, omdat bijvoorbeeld YouTube niet goed te kijken is op je multimediasysteem.

Maar niet meer bij Audi. Bij het Duitse merk kan dat binnenkort. Ze integreren YouTube op het MMI-systeem, zoals ze het multimediasysteem daar nomen. En dat is fijn, want niks leuker dan filmpjes kijken tijdens het rijden.

YouTube op het scherm van je Audi

Al is dat (helaas) niet mogelijk. Want al kun je binnenkort wel naar alles van YouTube kijken, het kan alleen als je stilstaat. Tijdens het rijden is zelfs voor bestuurders van Audi te asociaal, denkt het bedrijf.

Maar goed, tegenwoordig sta je met je elektrische auto geregeld langs de snelweg te laden en dan is het wel lekker als je YouTube kunt kijken. Zeker als je laadbeurt een kleine drie kwartier doet, dan kun je zo een hele aflevering van de Autoblog Podcast zien. En dat maakt wachten nét even wat leuker…

YouTube komt begin volgend jaar beschikbaar in verschillende modellen van Audi, zoals de A4, 5, 6, 7 en 8, maar ook op allerhande e-trons en Q modellen. Heel makkelijk gezegd, op bijna alle modellen van Audi dus.

Als het een succes is, wordt de integratie later uitgerold bij andere merken van het VAG-concern. Dus dan kunnen we ook YouTube kijken in de ID-Buzz, waarvan we nog steeds hopen dat we er een krijgen als kerstgeschenk van Volkswagen Nederland.

Maar goed. Dat zal wel een droom blijven.

Gelukkig hebben we de beelden nog!