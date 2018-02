Creatief genie maakt heilige mix van BMW M3 & Volvo 164

Dat vinden wij mooi!

Een goede portie creativiteit kunnen wij altijd waarderen, maar ergens moet je de grens bepalen. Voor wat betreft de vader van deze BMW M3 en Volvo 164 cocktail kunnen we niets anders zeggen dan dat hij er flink overheen is gegaan. Gelukkig is het resultaat allesbehalve teleurstellend, dus zullen we het door de vingers zien.

Dit weet de maker zelf overigens dondersgoed. Voordat hij aan het project was begonnen, besefte hij tot in het diepst van zijn ziel dat zijn vakkundige project tegen alle principes inging van het forum dat hij regelmatig bezocht. Desondanks besloot hij zijn idee door te zetten; een besluit wat wij alleen maar kunnen applaudiseren.

Maar goed, wat heeft hij nu precies gedaan? De auto lijkt immers nog aardig op een klassieke Volvo, dus het onderscheid moet ergens verstopt zitten. De auto begon zijn leven ooit als een BMW E36 M3. In andere woorden, het plaatwerk van de M3 is eraf gehaald, maar hij staat nog altijd op zijn oorspronkelijke poten. Daaroverheen hing hij vervolgens de behuizing van de Volvo 164 en sneed hij de achterste deuren eruit. In plaats van een sedan, is het dan ook een coupé.

De binnenzijde bleef grotendeels ‘origineel’, in de zin dat de maker van het mengsel het interieur van de M3 heeft behouden. Hier zien we een dashboard en leren kuipstoelen die onontkomelijk Beiers zijn. Om het BMW-gehalte nog verder te verhogen plaatste de maker meerdere M-badges in het interieur. Opmerkelijk is dan weer wel dat het stuurwiel, eveneens van BMW, een logo van Volvo heeft.

Ervan uitgaande dat hij het originele E36 M3 blok in het vooronder heeft liggen, zal hij ofwel een 3-liter of een 3,2-liter zes-in-lijnmotor hebben. In het slechtste geval produceert hij 286 pk, in het beste 321 pk. Het plezier in deze fraaie mix wordt verder vergroot door het feit dat je zelf door de versnellingen mag roeren.