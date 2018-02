V12 voor een prikkie? Bied op deze Ferrari 456 GT

Italiaanse elegantie op zijn best.

Veel mensen zijn er niet van op de hoogte, maar de 456 GT is eigenlijk helemaal geen Ferrari. Althans, de bolide volgt niet het recept waaraan de gewone man, zonder over enige autokennis te beschikken, de wagens moeiteloos kan herkennen. Ferrari’s zijn rood, hebben een opmerkelijk maar veelal aantrekkelijk design én klinken zalig.

Wanneer we die drie kenmerken naast de 456 GT leggen, kennen we er slechts één terug. Natuurlijk, je kunt de auto in het rood bestellen, maar zelfs met de tint die stieren aan het koken brengt erop, weet hij amper nekken te draaien. Dit in tegenstelling tot leeftijdsgenoten als de 348, 512 en de polariserende F50. Anderzijds is dit juist de kracht van de auto. Wanneer je een stilstaande 456 op straat zou passeren, neem je hoogstwaarschijnlijk de tijd om het door Pininfarina ontworpen lijnwerk aandachtig te bewonderen.

Het is daarom ook verschrikkelijk fijn dat juist deze 456 GT uitgerust is met een wonderbaarlijk normale grijze tint. De verbazing van de omstanders groeit hierdoor des te groter, wanneer je het gaspedaal indrukt en de 442 pk sterke 5,5-liter V12 tot leven brult. De vorige eigenaar zal er flink van hebben genoten; hij reed er 56.465 kilometer mee.

Één nadeel: heb je het winnende bod nou in handen, houd dan wel even wat geld apart voor de onvermijdelijke veilingkosten en belastingen die er nog bovenop komen. Maar laat het je vooral niet tegenhouden in je queeste, want wanneer je hem eenmaal mee naar huis mag nemen, kun je jezelf troosten met de gedachte dat dit een van de weinige millenials is met klapkoplampen.

