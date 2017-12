Hoeveel is een BMW E36 M3 waard?

Opgelet! We hebben het wel over een exemplaar met slechts 17.465 kilometer op de teller.

Je wil hem: 321 pk uit de heerlijke 3.2 zes-in-lijn. Misschien wil je geen SMG automaat, dan kan je beter verder kijken. Maar is dat geen bezwaar, dan is dit wellicht één van de allerfraaiste E36 BMW M3’s die je nog kunt vinden op deze aardbol. En dus delen we hem graag met je.





De details? Nieuw geleverd op 10 augustus 1998 en sindsdien zijn er slechts 17.465 kilometers verzameld. Uiteraard is de M3 voorzien van alle gewenste luxe, zoals Climate Control, Xenon verlichting, cd-wisselaar en een schuif-/kanteldak. De auto is uitgevoerd in zwart met Style 22 wielen en een zwart interieur. Om de 2000 kilometer heeft de auto service gehad, wat allemaal volledig gedocumenteerd is in de boekjes. Man, als je een E36 M3 koopt wordt het niet veel beter dan dit. Behalve die automaat dan, maar goed.

Wil je ‘m hebben? Dan dien je in onderhandeling te gaan over een vraagprijs van €49.995 euro. Dat is slechts 10k meer dan dit “afgetrapte” exemplaar, maar véél goedkoper dan een Lightweight. Daar zit nog wel BTW in trouwens, voor de slimme zakelijke coureur.

Met dank aan Chris voor de tip!