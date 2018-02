610 pk sterke Italdesign Zerouno krijgt dakloos broertje

Zit er daar nu echt daadwerkelijk iemand op te wachten?

Afgezien van alle grote autofabrikanten gaan er natuurlijk ook een aantal kleinere fabrikanten naar Genève, die zich voornamelijk in een heel specifieke niche bevinden. In het geval van de Italdesign Zerouno is het niche heel simpel: rich folks only.

De coupéversie van de Zerouno, die vorig jaar zijn debuut maakte, was al binnen enkele maanden uitverkocht. Aan de andere kant, met slechts vijf geproduceerde exemplaren kon het haast ook niet anders. Geïnteresseerden mochten stuk voor stuk ruim 1,5 miljoen euro betalen om het bijzondere verschijnsel te bemachtigen.

De Zerouno kreeg de krachtbron van de Audi R8 V10 Plus, wat zich ruwweg vertaalt in 610 pk en 520 Nm aan koppel. Gelegen in de Zerouno, zorgt het blok voor respectabele prestaties. De 5,2-liter V10 stuwt de auto in 3,2 seconden naar de 100 km/u, terwijl hij pas ophoudt met accelereren bij de 330 km/u.

Aangezien de gesloten Zerouno wel in de smaak leek te vallen, brengt Italdesign binnenkort een dakloze versie naar het Autosalon van Genêve. Italdesign houdt ons voorlopig nog even in het duister over de exacte details, maar gekeken naar het teaserplaatje kunnen we stellen dat hij grotendeels hetzelfde zal zijn.