ABT doet nog één keer de Audi RS Q8

Als het eruit ziet als een RS Q8, klinkt als een RS Q8 en de motor en het chassis heeft van een RS Q8 én door ABT is aangepakt, is het natuurlijk een… Lamborghini Urus.

Je kunt veel zeggen over ABT, maar ze zijn ietwat voorspelbaar. Zo kwam er een zeer heftige Audi RS6-R Avant waar de 4.0 liter V8 opgevoerd werd naar 740 pk. Niet geheel toevallig volgde een RS7-R met 740 pk omdat deze ook een 4.0 liter V8 heeft. En ook de met een 4.0 liter V8 uitgeruste Audi RS Q8 kwam als ABT RSQ8-R met 740 pk. Toen kwam van alle drie een Signature Edition met nog meer pk. En van de RS6 en RS7 is er nu ook een Legacy Edition. Die is er van de RS Q8 nog niet.

ABT Lamborghini Urus

We dachten dat ‘ie er sinds vandaag wel is, maar de vork blijkt iets anders in de steel te zitten. ABT presenteert namelijk die andere RS Q8 als speciale editie. We hebben het natuurlijk over de evil twin van de Audi RS Q8, de Lamborghini Urus. Heel toevallig heeft die een 4.0 liter V8 met twee turbo’s en heel toevallig deelt deze auto zijn technische basis met de Q8. En zo kan ABT er ineens chocola van maken. Dat deden ze al eens, maar nu gaat de tuner, Straight outta Kempten, een stukje verder.

ABT Urus Scatenato

Dit is de ABT Lamborghini Urus Scatenato. Dit keer niet enkel een krachtkuurtje maar ook een aangepakt exterieur. Lamborghini deed daar zelf al hun best voor met de Urus Performante en dat is dan ook waar de Scatenato op voort borduurt. Die naam betekent overigens ‘ongetemd’ of ‘ontketend’ in het Italiaans. Weet je dat ook weer.

Het uiterlijk is dus dit keer wel aangepakt waardoor de ABT Lamborghini Urus Scatenato in lijn valt met de ‘R’ modellen van ABT. Veel koolstofvezel sierdelen, heftige splitters, spoilers en diffusors en natuurlijk een kneiterdikke set velgen. Dat alles op een komo-grijze Urus en je hebt een blitse bolide voor elke voetbalclub. Waar collega @willeme de originele ABT Urus nog hoog had zitten vanwege de subtiele tuning, kun je dat bij de Scatenato wel vergeten.

Power

Maar het is niet alleen een optisch feestje, ABT heeft de Urus Scatenato ook nog een powerboost gegeven. De ‘standaard’ Urus kreeg 710 pk en 910 Nm van ABT (en heeft standaard 650 pk en 850 Nm), de Scatenato zit daar flink boven. En ook nog eens boven eigenlijk alles wat ABT uitbrengt. De Scatenato heeft namelijk 810 pk. Over het aantal newtonmeters wordt weinig gezegd. Dat zou wel eens een getal met vier cijfers kunnen zijn. ABT is ook altijd stil over sprinttijden, wel delen ze mede dat de Scatenato de gewicht-per-pk-ratio laat dalen van 3,22 kg voor de standaard Urus naar 3 kg per pk.

Er komen 99 exemplaren van de ABT Urus Scatenato en elke Urus is compatibel met het pakket (die moet je zelf aanleveren). Je mag dus zelf kiezen of je een Urus, Urus S of Urus Performante ter beschikking stelt.