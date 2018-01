FIOD pakt Aston van louche handelaars af, in Apeldoorn

Waar anders...

Oké, beetje te makkelijk die intro. Louche okkazieboeren die over de rug van anderen een paar snelle ruggen willen verdienen vind je helaas verspreid over het hele land, zo weet ik ook uit eigen ervaring. Doch in de omgeving van Apeldoorn zitten nou eenmaal relatief veel autohandelaren, ‘dus’ is het er ook regelmatig prijs waar het zaken betreft die het daglicht niet kunnen verdragen.

Zo deed de FIOD gisteren weer eens doorzoekingen bij drie autohandels in Apeldoorn en Hillegom, alsmede een woning in Zandvoort en enkele accountantskantoren in Elst, Ruurlo en Zwanenburg. De bedrijven worden ervan verdacht betrokken te zijn bij zogenaamde BTW carrouselfraude.

BTW carrouselfraude kent meerdere vormen, maar de bottom line is altijd hetzelfe: een ondernemer draagt geen BTW af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die BTW wél in rekening brengt. BTW carrouselfraude wordt zo genoemd omdat er altijd minimaal drie bedrijven bij betrokken zijn, waarbij minimaal 1 bedrijf de ontvangen BTW niet afdraagt.

In dit geval worden de vermeende fraudeurs ervan verdacht voornamelijk dure, on-gekentekende auto’s uit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland te leveren aan afnemers in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Duitsland. In Nederland worden de auto’s in eerste instantie gekocht door zogeheten ‘ploffers’, die de auto’s in Nederland vervolgens doorverkopen aan de verdachte autohandelaren. De ploffer brengt BTW in rekening aan de koper, maar draagt geen BTW af, terwijl de koper de ‘BTW’ wél aftrekt.

In dit geval zouden de boeven de schatkist beroofd hebben van zo’n 1,7 miljoen Euro. Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op een Aston Martin, een zwik contant geld en wapens. Lijkt ons een gevalletje van een slam dunk, maar daar zal de rechter zich nog even over moeten buigen.

Image-Credit: de in beslag genomen Aston via de belastingdienst