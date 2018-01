Tesla Model 3 gelooft dat ‘ie kan vliegen, vergist zich

Spread my winggggs and fly awayyyy...

De Tesla Model 3 kan een heleboel dingen, zoals mensen nat maken, heftige discussies op gang brengen en misschien wel de weg plaveien naar mainstream adoption voor de EV. Dat laatste valt om allerlei redenen nog te bezien maar ach, laten we die discussie maar even rusten voor nu. Ze proberen het in ieder geval en dat is op zich best dapper als reuzen als bijvoorbeeld Volkswagen, Toyota en General Motors je concurrenten zijn.

Een ding wat de Tesla Model 3 echter niet kan, is vliegen. Een Model 3 bestuurder in het pittoreske Morgan Hill, California heeft dat op de meest pijnlijke wijze ondervonden. Volgens een ooggetuige raakte de Model 3 van de weg af en werd deze vervolgens gelanceerd over een beekje heen. Up shit creek without a paddle, zo noemen ze dat volgens mij in Amerika.

Omdat er verder niet veel bekend is/was over het ongeluk, deed kwaliteitspublicatie Electrek navraag bij de lokale autoriteiten. We willen immers weten hoe veilig zo’n Tesla is bij ongelukken in de echte wereld. Naast de traditionele issues brengt zo’n EV namelijk nog wat extra vragen met zich mee. Vliegen de accu’s in de hens? Word je geĆ«lektrocuteerd als je in het water terecht komt? Word je direct door Elon gebeld om een paar NDA’s te tekenen?

In dit geval bleek dat allemaal wel mee te vallen. De bestuurder, een medewerker van Tesla, leeft nog. Hij heeft de politie inmiddels verteld dat hij moest uitwijken voor een overstekend hert. De bromsnorren hebben hem echter gearresteerd onder verdenking van rijden onder invloed.



Image-Credit: Jonathan Brusco via Electrek