BERNHARD TEN BRINKE WINT EEN ETAPPE IN DAKAR!!1!

Zomaar een staaltje vaderlandse autosport-historie op een gure woensdag in januari.

We tipten het al eerder aan in onze Dakar-coverage: keukenmagnaat Bernhard ten Brinke doet mooie dingen in Le Dakar 2018. In de eerste etappe werd de man uit Zeddam al tweede, doch vandaag heeft hij Nederlandse Dakar-historie geschreven door als eerste Nederlander ooit een etappe te winnen in een auto.

Ten Brinke werd in zijn Toyota Hilux de koning van de elfde etappe door als eerste binnen te komen voor de Peugeots van Cyril Despres en Carlos Sainz senior. Met de overwinning snoept ten Brinke tevens wat minuten af van de voorsprong die teamgenoot en vermaard kleiduifschieter Nasser Al-Attiyah op hem heeft in het algemeen klassement. Ten Brinke staat momenteel wel nog steeds achter Nasser in dit klassement. Zijn andere teamgenoot en voormalig overall winnaar Giniel de Villiers laat hij echter in het stof happen.

Met de goede resultaten betaalt ten Brinke het vertrouwen dat Toyota in de voormalig amateurcoureur stelde dubbel en dwars terug. Teambaas Glyn Hall is dan ook in zijn nopjes met de beslissing om de voormalig Clio Cup racer op te nemen in het fabrieksteam. We zijn dan ook benieuwd wat de toekomst brengt voor Bernhard. Zijn wij Nederlanders nu opeens wel goed in autosport?