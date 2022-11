Politie heeft al 13 Duitse huurauto’s in beslag genomen

Afgelopen week was het voor de dertiende(!) keer raak met een Duitse huurauto, dit keer met een semi-bekend persoon achter het stuur.

Jeremy Clarkson zei het al eens: de snelste auto ter wereld is een huurauto. Bij je eigen auto ben je extra zorgzaam, want alles komt op jouw rekening terecht. Huurauto’s zijn niet van jou, dus sommige mensen redeneren dat je dan niet zuinig hoeft te zijn erop. En als we het dan hebben over een Toyota Auris in Nieuw-Zeeland waar je iets harder dan normaal mee over zandweggetjes crost, soit. Als het gaat om Duitse dikbolides huren, dan is asociaal rijgedrag meteen levensgevaarlijk.

Duitse huurauto’s

Wanneer we het hebben over Duitse huurauto’s, bedoelen we dat in beide betekenissen. Ja, het zijn vaak de doorsnee Duitse producten van AMG, M, Audi Sport en Volkswagen R, maar de huurauto’s in kwestie zijn ook Duits. Ze worden in Duitsland gehuurd (want goedkoper en toegankelijker, in ieder geval nu nog) om vervolgens hier lekker ermee te raggen. En vooral niet verantwoordelijk te doen richting zowel de verhuurder als je medeweggebruikers. De politie grijpt in ieder geval in wanneer ze kunnen en deze week was het weer raak.

Politie neemt 13e(!) auto in beslag

De politie heeft deze week namelijk de dertiende(!) Duitse huurauto in beslag genomen vanwege asociaal rijgedrag. Tenminste, asociaal rijgedrag in combinatie met het niet kunnen aantonen dat de bestuurder ook de huurder was. Daar ligt ook de kern van het probleem. Wie er achter het stuur zit is vaak een groot vraagteken, het ging dit keer ook om iemand die niet ingeschreven staat in Nederland. De auto is in beslag genomen, maar wel weer terug bij de verhuurder. De man is niet aangehouden omdat er geen bewijs was van zijn vermeende ‘joyriding’. Een perfecte constructie om misbruik van te maken, want kort gezegd zou je kunnen zeggen dat de bestuurder er zo mee weg komt.

‘Bekende’

Dat terwijl er bewijs zat is. De persoon in kwestie is namelijk voor TikTokkers en Instagrammers een ‘bekende’: “Muis911”. Wij hebben het even opgezocht en filmpjes waarin dit figuur met hoge snelheden in dikke auto’s over de snelweg raast zijn dagelijkse kost. Dat zijn zo’n beetje exclusief gehuurde auto’s, want dan krijg je er het minste gezeik mee. En ‘325 km/u met een Audi RS3’ bekt toch lekkerder dan ‘180 km/u met een Audi A3 35 TFSI Pro Line’, dus het uiterlijke vertoon is ook zeker lekker meegenomen.

Bewijs?

Maar goed, er is dus een TikTok-account waar talloze filmpjes staan van de persoon die dit soort perikelen uithaalt. Helaas geldt dat niet als bewijs. De politie zegt zelf de filmpjes gezien te hebben, maar juridisch ligt het gevoelig om iemand op basis van filmpjes op TikTok zomaar aan te rekenen op het vermeende wangedrag. Makkelijker is het om tegen de lamp te lopen zoals dus gebeurd is, al liep de persoon in kwestie dus tegen de lamp zonder dat asociaal rijgedrag als overtreding bevestigd werd. Het is allemaal niet makkelijk.

Aanpakken

De makkelijkste manier om dit aan te pakken ligt dan ook in handen van de verhuurders zelf. Die moeten streng zijn op wie de auto’s meekrijgen en voorkomen in plaats van genezen. Het is wel aan hen om de auto’s terug te krijgen van de politie en zij zitten met de rompslomp. Dat moet wellicht motiveren om voorzichtiger te zijn met de auto’s meegeven aan iedereen die het kan betalen.