Ferrari 488 in beslag genomen door justitie, alweer!

Dat is wel balen, als justitie jouw Ferrari 488 wéér in beslag neemt.

Vanochtend reed collega @machielvdd in zijn puristische sportwagen (tweezits ccoupé handbak, achterwielaandrijving, atmosferische veelcilinder) naar kantoor. Onderweg kwam hij toevallig een bergingswagen tegen met daarop een gele Ferrari 488. Wat een toeval, een tijdje terug werd een dergelijke Ferrari namelijk in beslag genomen op een soortgelijke auto.

Wat blijkt, bij het aankomen op kantoor is Machiel gewoon keihard getuige geweest van een inbeslagname van de gele Ferrari! Naar aanleiding van een groot internationaal onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken zijn er invallen van de politie geweest. Dat gebeurde op meer dan tien locaties.

DSI neemt Ferrari 488 in beslag

Een van die locaties was in Bergschenhoek, vlak om de hoek hier bij de redactie. Daar kwam de DSI met veel bombarie aanzetten om 05:00 in de ochtend. De DSI (dat staat voor Dienst Speciale Interventies) maakte daar lekker veel kabaal bij.

Er werden uiteraard de nodige attributen in beslag genomen. Het meest interessante attribuut is natuurlijk de gele Ferrari 488 Spider. Niet alleen omdat dat een toffe auto is, maar ook omdat exact deze auto al eens eerder in beslag is genomen.

Dat gebeurde bij hetzelfde huis nota bene. Dat weten we zeker, want twee jaar geleden schreven we er dit artikel over. Dan weet je dat je een ‘schone’ Ferrari hebt, als deze twee keer in beslag is genomen.

Dezelfde auto in betere tijden. Fotocredits: supercarspotternl via Autoblog Spots

Meer fraaie voertuigen

Maar dat is niet het enige fraaie voertuig. Er is ook een Bentley Continental GT in beslag genomen, alsmede een Porsche Cayenne Coupé Turbo GT. Ook heeft men een scooter meegenomen.

Het onderzoek loopt al twee jaar, aldus de Politie Eenheid Rotterdam en Omstreken. Dus wellicht hebben ze de Ferrari vorige keer iets te vroeg in beslag genomen. Al twee jaar lang is het OM bezig om een zaak te bouwen en voldoende bewijs te verzamelen. Dat lijkt er nu te zijn, want de grootschalige inval vond dus niet alleen in plaats in Bergschenhoek, maar ook op 22 andere locaties in Nederland, Luxemburg en Servië.

fotocredit: Spa Media.

Via: Rijnmond.nl