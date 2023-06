Lezersvraag: welk accessoire kan écht niet meer op een auto?

Dat willen wij nou wel eens weten. Welk accessoire kan écht niet meer op een auto?

Accessoires, een duur woord van wat ze tegenwoordig personalisatie noemen. Of opties. Het zijn zaken waar de dealer -en de fabrikant- vaak nog bijna meer aan verdient dan aan de auto zelf. En sommige accessoires zijn voor altijd leuk, maar anderen hebben de tand des tijds niet overleefd.

Wij zijn dus heel benieuwd welk accessoire volgens jou echt niet meer kan. Met welk later toegevoegd item sla je anno 2023 de plank volledig mis?

Welke accessoire kan écht niet meer op een auto?

Goed, omdat jullie het zo lief vragen, zal ik het balletje wel even opgooien. Welke accessoires kunnen volgens mij echt niet meer? Nou, matte lak. Da’s de eerste. Is zó 2005 en zelfs toen was het al suf.

Daarna komen de zwarte velgen. Konden ook al niet toen ze nieuw waren, maar nu al helemaal niet meer. Maar wacht, er is meer. Booskijkers zijn ook accessoires die niet meer kunnen. Of een extra antenne voor je telefoon. Stickers met ‘No Fear’ op de achterruit. Kan ook niet meer, is passé.

Een Remus Sportauspuff, bontstaartje aan de spiegel, gele koplampen, grote aftermarket spoilers, een bordje met ‘Baby Aan Boord’ of ‘Ik Rem Voor Dieren’. Extra mistlampen. Boerenzakdoek aan je spiegel.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, denk ik zo. Dus, doe je ding, doe je plasje en vul deze lijst aan met accessoires die echt niet meer kunnen.

We kunnen niet wachten!