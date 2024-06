Yup, deze dikke uitlaten zitten op een brave hybride

Dikke uitlaten op een brave doch toffe hybride. Dat mag wel van ons!

Het was een tijdje gelden ineens in om tegen 14% een zuinige auto te leasen. De overheid probeerde het leaseplebs in een schone meuslimobiel te duwen. Iets dat heel erg goed werkte. Ironisch genoeg waren veel ‘zuinige’ auto’s Volkswagen-diesels, maar daar zullen we het niet over hebben. Nee, dames en heren, we gaan het hebben over de Toyota Prius. Want ook die auto was populair onder het leasevolk.

Gunstige prijzen, prima uitrusting, voor Nederland voldoende snel en praktisch. Maar ja, het zag er natuurlijk niet uit. Niets te nadele van de designer, maar de derde generatie Prius is niet een auto die op posters wordt gedrukt. Nu was de lelijkheid van een Prius te rechtvaardigen: deze vorm was aerodynamisch gunstig en dat resulteerde in een lage weerstand dus laag verbruik.

TOM’S Toyota Prius

Maar nu is er de vijfde (ja, 5!) generatie alweer en dat is eigenlijk best een tof ding geworden. Aerodynamisch hoeft dus niet automatisch lelijk te zijn. Toyota heeft gekozen voor een veel strakkere vormtaal die sowieso erg goed uitpakt. Niet dat we nu een Prius-muismat of Prius-dekbed laten maken, maar het is nu gewoon tof ding om te zien. Maar het kan dus toffer!

Daarvoor moet je ‘m naar de firma TOM’S brengen. TOM’S is al vijftig jaar een specialist voor alle producten van Toyota en Lexus. Niet alleen doen ze aan de betere tuning, maar runnen ze ook diverse raceteams. Leuk weetje: de Nederlandse topcoureur Tom Coronel heeft voor TOM’S geracet in 1996 en 1997, in dat laatste jaar werd hij kampioen in de Japanse Formule 3.

Terug naar de toffe Prius van TOM’S. Bij TOM’S hebben ze namelijk wat toffe upgrades voor de Prius bedacht. In dit geval zijn uiterlijke aanpassingen. De voorzijde is een stuk aggressiever met de nieuwe voorbumper. Als dit in de spiegel op je af komt, ga je echt wel aan de kant. Niet dat de Prius van TOM’S sneller is dan standaard, maar het ziet er wel indrukwekkend uit.

Sokje in de onderbroek

Ook de sideskirts zijn helemaal nieuw. Ze passen wonderbaarlijk goed bij het design van de Prius. De kenmerkende vouw in de carrosserie loopt door in de skirts. Leuk gedaan. De tijden van de E36 3 Serie met M Sportpakket herleven weer helemaal! Aan de achterzijde is er natuurlijk een enorme diffusor.

Ook hierbij is het formaat iets aan de optimistische kant. Zie deze Prius van TOM’s als het equivalent van een sok in de onderbroek. Het suggereert ietsje meer dan dat die waar kan maken. Is dat erg? Geenszins! Het oog wil immers ook wat.

De uitlaten onder deze hybride zijn misschien ook een tikkeltje optimistisch, mar ze misstaan wederom niet. Sowieso is er niets strakker dan twee keurige chromen eindpijpen aan de linkerzijde.

De kit is binnenkort – vanaf 1 juli – leverbaar bij TOM’S. Prijzen zijn omgerekend een kleine 2 mille voor de kit en een dikke 2 mille als het sportuitlaatsysteem erbij moet. Velgen en onderstelupgrades zijn ook mogelijk. Kortom, je kan je best wel aardige hybride nog dikker maken.