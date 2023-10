Fisker Ocean vanaf € 43.990, goedkoper dan verwacht

De prijs van de Fisker Ocean instapper is niet verkeerd!

Voor een merk dat al sinds het begin van Tesla betrokken is bij elektrische auto’s, is Fisker relatief traag met het op de markt brengen van hun eigen EV. In plaats van direct na de Karma een elektrische auto te lanceren, moesten we een jaartje of 10 wachten.

Maar nu is de Fisker Ocean er. Een middelgrote elektrische crossover die verrassend positief ontvangen wordt door het internationale journaille. Wij hebben er nog niet mee kunnen rijden, maar we brengen @wouter as we speak in opperste staat van paraatheid om zijn ongezouten mening te geven over de Tesla-uitdager.

Ocean Extreme extreem veel goedkoper

En net als Tesla is Fisker druk bezig met het aanpassen van de prijs. Het bedrijf meldt dat ze vandaag de prijzen verlagen van de Fisker Ocean met het Extreme-uitrustingsniveau. Die Ocean Extreme is extreem veel goedkoper geworden.

Die kost normaliter 71.058 euro, maar middels een prijsaanpassing is dat aanzienlijk lager. De nieuwe prijs is namelijk 63.690 euro. Dat is een verlaging van 7.468 euro. Ongelooflijk. Mocht je al een Fisker Ocean Extreme gekocht hebben voor de oude prijs, dan krijg je de 7.468 alsnog terug van ze.

Zoals gezegd geldt de prijsdaling alleen voor het topmodel, de ‘Extreme’. Deze is voorzien van een 106 kWh accupakket waarmee een acteiradius mogelijk is van 707 km volgens de NEDC. Daarmee is Fisker de beste in zijn klasse, aldus Fisker. We zijn het niet met Fisker oneens, maar we willen het graag in het echt uittesten.

Nieuwe instapper

Tevens voegt Fisker twee modellen aan het gamma toe. Zo is er een nieuwe instapper, de Fisker Ocean Sport en een model er boven, de ‘Ultra’. Die eerste kom 490 km ver, die tweede 690 km. De Ocean Ultra is er vanaf 58.990 euro en de Sport kun je al krijgen voor 43.990 euro. Daarmee komt ‘ie in aanmerking voor de SEPP!

Dan is het tijd om naar de concurrentie te kijken:

Fisker Ocean Sport | € 43.990

Aiways U5 Prima | € 44.750

Skoda Enyaq iV | € 44.990

Volvo XC40 Recharge Essential | € 45.995

Hyundai Ioniq 5 Style 58 kWh | € 49.195

Tesla Model Y SR | € 47.993

Audi Q4 e-tron 45 Edition | € 54.865

MG Marvel R Luxury | € 49.285

Ford Mustang Mach E 75 kWh | € 52.990

Conclusie: ondanks dat Fisker het accent legt op de Extreme die extreem veel goedkoper is geworden, is het met name de instapper die erg interessant en competitief geprijsd is. Configureren is mogelijk via de Fisker-configurator.