Flexibele achtervleugels vanaf vandaag verleden tijd - Autoblog.nl

Vanaf vandaag is er dus eindelijk geen gezeur meer over flexibele achtervleugels. Althans, dat zou je denken…

De afgelopen maanden is er meer dan genoeg gezegd over de vermeende flexibele achtervleugels van onder meer Red Bull. Vooral Mercedes zat een partijtje te grienen over die dingen. De Red Bull zou tot wel 6 tienden per rondje winnen door hun vleugel.

Red Bull aan de andere kant had een troef in handen betreffende de (te) flexibele vóórvleugel van Mercedes. Het was een beetje een ‘Mexican Standoff’, maar dan tussen twee partijen.

Maar toen werd het 15 juni

Dat is de dag waarop de FIA haar strengere tests in praktijk gaat brengen. Het zit ongeveer zo. De FIA test de achtervleugels door er 1000 Newton op los te laten. Als de vleugel dan niet flext, is er niks aan de hand.

Alleen zijn de krachten die de lucht op hoge snelheid op de vleugel loslaat vele malen groter, tot wel 4000 Newton. En de slimmeriken van Red Bull hadden vleugels die bij 1000 niet bogen, maar bij 4000 wel. Dus test de FIA vanaf vandaag ook met grotere krachten.

Probleem opgelost. Zou je denken.

Overgangsperiode van 1 maand

In al haar wijsheid heeft de FIA besloten dat de teams niet direct hun vleugels knetterstijf moeten maken. Nee, dat hoeft pas over een maand. Tot die tijd mogen de vleugels nog 20% afwijken van de aangescherpte eisen.

En dat betekent dat de teams tijdens de aankomende triple header (Frankrijk en 2 keer Oostenrijk) alsnog met een flexibelere achtervleugel kunnen rijden dan eigenlijk is toegestaan.

Geen man overboord bij Red Bull

Teambaas Christian Horner heeft namelijk gezegd dat het stijver maken van de achtervleugel helemaal niet zoveel tijdverlies oplevert. Volgens hem scheelt het in het slechtste geval een tiende per rondje.

En aangezien de het met de racepace van Max en Checo wel goed zit, zouden ze nog steeds in de buurt van Mercedes kunnen zitten.

We gaan het allemaal zien komend weekend!