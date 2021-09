Mercedes achtcilinders gaan nog een hele tijd blijven

We kunnen nog even genieten van Mercedes achtcilinders de komende jaren.

Al een flinke tijd geleden heeft Mercedes besloten de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren stop te zetten. Het merk ziet de toekomst in elektrische voertuigen. Nu dragen die nog het bijzondere ‘EQ’-label, maar er zal een tijd komen dat de ‘EQ’-modellen de norm zijn en de gouwe, ouwe plofmotoren de uitzondering (zo gokken wij).

Nu kun je je afvragen of dat zo erg is. In plaats van een E250d Estate met viercilinder zelfontbrander, klinkt een elektrische versie met 500 km range en redelijke prestaties helemaal niet verkeerd in de oren. Toch? Maar voor de liefhebbers van de dikke achtcilinders is het wil jammer. Die motoren hadden een bepaald ‘karakter’ dat je bij elektrische motoren niet hebt.

Mercedes achtcilinders

Ironisch genoeg kunnen die motoren juist overleven door elektrische motoren. Niet alleen omdat Mercedes veel achtcilinders in die in andere modellen wil gaan verkopen, maar ook in samenwerking met die elektromotor. Dat vertelt Philip Schiemer aan Road & Track:

Ik denk dat er een toekomst is voor de V8, ja. Ik denk dat we voor de komende tien jaar de V8 kunnen blijven aanbieden, absoluut. We hebben een enorm klantenbestand die gek zijn van de V8. Ik denk dat we voor lange tijd die mensen achtcilinders zien bestellen zo lang het kan. Philip Schiemer, houdt ook van V8’s.

Uiteraard worden er op dit moment elektrische auto’s (deels) met subsidie verkocht. Er is echter een bovenlaag van (nog) succesvollere mensen bij wie de subsidie echter niet uitmaakt. Mensen die gewoon hele gave techniek willen hebben en zweren bij zo’n V8. Vergeet niet dat Mercedes deze blokken al jaren met veel succes verkoopt.

Plug-in

Reken er wel op dat de V8 gepaard zal gaan met een groter elektromotor en accupakket. Dat is voor niemand leuker of beter, maar zorgt er wél voor dat de Mercedes achtcilinders door de emissietests komen en voldoen aan de eisen.

Zolang men dat voor elkaar kan krijgen én de klanten het blijven kopen, kun je de V8 nog in de prijslijsten verwachten. Behalve als je in de VS leeft, want daar is de motor (om onduidelijke redenen) het komende jaar nauwelijks leverbaar.

In Nederland zijn de meeste modellen nog wel met V8 leverbaar.