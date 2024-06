Flinke evolutie voor de beste raceklasse die niemand kijkt

Soms kan een idee en zelfs diens uitvoering zo goed klinken en dan nog lijkt het allemaal voor saus. Dat overkomt deze raceklasse.

Geen fan van F1? Geen zorgen, noem een discipline qua autorijden en er bestaat een sportklasse van. Rally (WRC), lange-afstandsracen (WEC), zelfs als je die ene hipster wil zijn die ’s avonds op de bank quinoa eet terwijl je geniet van een raceklasse waar Nyck de Vries wél punten scoort (Formule E), is er een raceklasse voor. Vier jaar geleden debuteerde een nieuwe raceserie die op papier erg doordacht en zelfs vrij spannend klonk.

Extreme E

We hebben het dan over Extreme E. Deze raceklasse zette zich in om milieuvriendelijk te racen, maar op een bijzondere manier. Zo waren de auto’s volledig elektrisch en de gebieden waar klimaatverandering de grootste impact op heeft zijn de racebanen. Zo zijn er banen in Saudi-Arabië, Groenland, Senegal en in het Amazone-regenwoud in Brazilië. Er moest een split van 50/50 gerealiseerd worden qua mannen/vrouwen in de sport, wat ook lukte.

Topteams

In eerste instantie leek het alsof het een succes was. Sowieso werd het hele feestje gestart door Alejandro Agag die achter de Formule E zit en ex-coureur en ex-teambaas Gil de Ferran. Ook aan de mensen die de teams runnen ligt het niet: Jenson Button, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Chip Ganassi, Carlos Sainz senior en de familie Abt hebben allemaal een XE-team. De coureurs zijn ook niet de minsten: Sébastien Loeb, Lia Block (dochter van), Heikki Kovalainen, Tanner Foust: die namen komen je vast bekend voor als succesvolle rallycoureurs. De regerend kampioen van 2023 is Mikaela Åhlin-Kottulinsky, die de oplettende kijker wellicht nog kent van toen ze de wederhelft van Max Verstappen was. Kortom: Extreme E heeft de mensen, het idee en het is al drie seizoenen gaande. En toch loopt de racewereld er niet zo mee weg als in eerste instantie gedacht.

Waterstof

Als er dus nu een persbericht zou komen met ‘Extreme E stopt’ dan zou je dus niet al te raar opkijken. Sport is voor de kijker en als die kijker liever auto’s op fossiele brandstoffen rondjes zien rijden, dan zij het zo. Extreme E stopt, maar de sport niet. Nee, deze wordt hernoemd naar Extreme H. Met de H van Hydrogen.

Beter?

Als we Alejandro Agag mogen geloven, is de keuze voor de nieuwe Extreme H niet perse omdat de BEV-aandrijving problemen had. Ook komt er geen vaag verhaal over lithiummijnen. Nee, Agag wil met Extreme H pionieren. Extreme E is natuurlijk helemaal niet uniek als volledig elektrische raceserie, dat doet immers zijn eigen Formule E al. Er is nog geen sport die volledig over is gestapt op waterstof, wat er bij deze met Extreme H wel is.

Standaard auto

Hoe dat in zijn werk gaat? Extreme H heeft met hun technische partner één auto ontwikkeld, de ‘Pioneer 25’. Alle teams mogen qua livery hun plasje hierover doen, maar de technische basis blijft identiek aan wat ze gepresenteerd krijgen. Als we even streng mogen zijn: ook al heeft het apparaat 550 pk, hij weegt 2.200 kg. Een sprinttijd van 4,5 seconden valt ietwat tegen. Maar goed, het is tegelijkertijd snel zat en de omstandigheden zijn heftig genoeg dat je dit soort geweld wel moet temmen als coureur.

Dus, ga jij kijken? Je hoeft er overigens geen Viaplay of iets dergelijks voor af te sluiten, als het goed is kan je alles gewoon volgen op hun YouTube-kanaal.