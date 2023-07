Flinke vertraging voor McLaren Artura

Slecht nieuws voor klanten die hoopten op een zomer met de McLaren Artura, er is een nieuwe vertraging.

Het leven van een supercarkoper gaat niet over rozen. De aankoop gaat gepaard met geduld. Maandenlang zit je te wachten op het snoepje waar je ooit een order voor hebt geplaatst. En in het slechtste geval moet je nog langer wachten ook.

Het was ‘normaal’ tijdens de coronaperiode. Door tekorten in de industrie konden autofabrikanten nieuwe auto’s niet op tijd leveren. Gelukkig is dat inmiddels niet meer zo. Toch hebben niet alle merken het allemaal goed voor elkaar.

McLaren Artura vertraging

Kopers van een McLaren Artura in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, de supercar loopt vertraging op. En het is niet de eerste keer. De plug-in hybride auto werd in 2021 door het merk uit Woking aangekondigd en een jaar later moesten leveringen gaan plaatsvinden. Dat duurde een jaar langer. Hoewel diverse klanten imiddels met hun exemplaar rijden, gaat het niet overal op de wereld zo makkelijk.

Leveringen van de Artura door McLaren in de Verenigde Staten is met vier maanden vertraagd, weet Autonews te melden op basis van een memo die ze in handen hebben. Klanten die de auto in mei zouden krijgen, krijgen de auto nu pas in september. Aan het einde van de zomer. McLaren zou meer tests willen uitvoeren met de Artura alvorens deze uitgeleverd worden. Dit alles in het kader van kwaliteitsverbetering.

Vervelend nieuws voor de klanten. Zeker in gebieden in de VS waar het na september afgelopen is met het mooie weer. Oktober tot en met maart of april zijn nu eenmaal niet de beste maanden om een 680 pk sterke supercar op z’n staart te trappen.

Tegelijkertijd is de keuze van het merk te begrijpen. In het verleden heeft McLaren vaak genoeg stront over zich heen gekregen met betrekking tot kwaliteitsproblemen. Logisch dus, dat het merk nu alles op alles zet om een probleemloze auto te leveren. Helaas gaat dat in het geval van de McLaren Artura gepaard met een nieuwe vertraging.