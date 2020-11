Mercedes EQC kan eindelijk sneller opladen - Autoblog.nl

De elektrische Mercedes-Benz EQC kende één groot nadeel en dat had te maken met het opladen.

Hij is mooi, snel en ruim zat. We hebben de Mercedes EQC als zeer prettig ervaren gedurende de duurtest. Maar waar de Duitse autofabrikant met name op tekort schoot was het laden. De concurrentie doet dat gewoon veel beter. Gelukkig heeft Mercedes nu goed nieuws met betrekking tot het opladen van de EQC.

Wie een nieuwe EQC bestelt krijgt deze geleverd met een nieuwe boordlader. De huidige EQC-rijder heeft er weinig aan, want het gaat hier om exemplaren die nieuw bij de dealer of via de leasemaatschappij besteld worden. Mocht je de EQC ooit overwegen als occasion dan is dit wel iets om rekening mee te houden. Een EQC met de nieuwe boordlader ga je meer plezier aan beleven.

Mercedes EQC opladen

De huidige EQC doet er vrij lang over om op te laden. Met de huidige boordlader duurde het 11 uur om de batterij van 10 naar 100% te laden met een laadvermogen van 7,4 kW. Nu de Mercedes EQC uitgerust is met een 11 kW boordlader kun je een klap sneller opladen.

De 80 kWh accu doet er straks geen 11 uur, maar 6 uur en 30 minuten over voor hetzelfde laadproces. Bijna een halvering in de tijd. Als je ’s avonds laat thuis komt en je hebt de EQC de volgende ochtend vroeg weer nodig hoef je niet langer bang te zijn dat de batterij niet vol is dankzij deze nieuwe boordlader. Voor het snelladen maakt de komst van deze boordlader niets uit. Op dat vlak verandert er niets omdat er dan geen gebruik wordt gemaakt van de boordlader.

Mercedes EQ

De in mei 2019 geïntroduceerde EQC was de eerste volledig elektrische Mercedes onder het EQ-label. De komende jaren zullen het aantal EQ-modellen van de Duitse autofabrikant flink uitgebreid gaan worden.