Twaalfcilinder limousines door de jaren heen - Autoblog.nl

We nemen even een kijkje in de luxe wereld van de twaalfcilinder limousines.

Nog éénmaal. Nog één keer. En dan is het toch écht over. We horen het wel vaker bij de introductie van een grote limousine met twaalfcilinder. Bij de Mercedes-Maybach S680 hoorden we het niet eens. Die werd muisstil aan het gamma toegevoegd.

In principe is de V12 niet iets wat je nodig hebt, maar wat je gewoon wilt hebben. Een doos met voedingssupplementen en pillen plus een groenteshake zal super-voedzaam zijn, maar het is toch wat anders dan een twaalf gangendiner in een Frans sterrenrestaurant. Zo moet je de V12 zien. Het is niet te verantwoorden, maar iets waar vakmanschap inzit.

In sportauto’s zien we de motor nog wel vaak genoeg voorbij komen. Echter, in sedans is het een uitstervend type auto. We hebben een overzicht voor je! We nemen van elk merk de laatste na-oorlogse) twaalfcilinder limousines:

Jaguar XJ12 / Daimler Double Six

Verdwenen in 1997

De eerste naoorlogse V12’s kwamen niet uit Duitsland, maar Engeland. Lang voordat Mercedes en BMW (laatst staan Audi), kwam Jaguar al met een twaalfcilinder. Het idee erachter is wel koddig. Het was eigenlijk de goedkoopste manier voor een grotere motor. Jaguar had destijds zes-in-lijn motoren en een nieuwe V8 ontwikkelen was te duur.

Door twee zescilinders aan elkaar te smelten, had je alsnog meer vermogen en koppel. De motoren werden geleverd in de XJ12 tot 1997. Ook toen kon je kiezen voor een luxere versie, de Daimler Double Six. Aan het einde van hun levensloop leverde de twaalfcilinder limousines in de XJ en Double Six precies 318 pk en 475 Nm. Niet bizar veel, maar de laufkultur was ongekend.

Alpina B12 6.0 E-Kat (E38)

Verdwenen in 2001

Alpina is altijd een rare geweest qua namen. De Alpina B12 is het absolute summum. Het staat voor de modellen met V12. Zowel de 8 Serie coupé (E31) als de 7 Series. De eerste Alpina B12 kwam in 1988 op de markt, op basis van de E32. De laatste was op basis van de E38 en behoorde meteen een zeer bijzondere twaalfcilinder limousine. Deze kreeg namelijk een 6.0 V12 met 431 pk en 600 Nm.

Het blok werd met de hand vervaardigd, opgevoerd en geoptimaliseerd . Denk aan Mahle-zuigers en aangepaste nokkenassen. Vervolgens ging Alpina een onbetrouwbare compressor op een onbetrouwbare V8 plaatsen in de onbetrouwbare E65. Vandaar dat de B12 tegenwoordig véél duurder is dan een B7. In totaal zijn er 94 van deze bijzondere twaalfcilinder limousines gebouwd, waarvan het laatste exemplaar in 2001.

Mercedes-Benz S600 (V222)

Verdwenen in 2017

Natuurlijk, De Mercedes-Maybach S680 is nu ‘aangekondigd’. Ook had hadden we van het ‘faceliftmodel’ een S65 AMG en een Maybach-uitvoering. De reguliere Mercedes S-Klasse met V12 is echter al een tijdje niet meer aanwezig. De combinatie van ‘350 diesel’-looks en een dikke V12 onder de kap is niet meer mogelijk. Je moet voor zeer sportief of luxueus gaan.

Dat is een logische gedachtegang, want de ingetogen versies waren alleen in Noord-Europa enigszins in trek. Vandaar de S600 van de V222-generatie niet gefacelift werd en stilletjes uit het gamma werd genomen. De motor was overigens niet gelijk aan die van de S65, de S600 had een 5.5 V12 (ipv 6 liter) met 517 pk en 830 Nm.

Toyota Century (GZG50)

Verdwenen in 2017

Uiteraard moeten we ook een de outsiders behandelen. Dat maakt zo’n overzicht met twaalfcilinder limousines net eventjes wat leuker. De Toyota Century is de meest luxe Toyota en wellicht ook de meest luxe Japanse auto. Luxer dan een Lexus, jazeker. De eerste generatie Century was 30 jaar in productie en had een V8. De tweede generatie is de enige Japanse auto met een V12-motor. Deze 5.0 liter was volgens Toyota goed voor 280 pk. Dus je weet zeker dat ‘ie veel meer levert dan dat.

Maar net als met veel andere twaalfcilinders limousines in dit lijstje gaat het voornamelijk om de loopcultuur en krachtsontplooiing. Het model bleef tot 2017 in productie. Deze auto degradeerde alles in dit rijtje tot onbetrouwbare en ordinaire hokken. De Century had namelijk geen lederen interieur, maar van wol! Dat is pas ware luxe.

Aston Martin Rapide S

Verdwenen in 2020

Natuurlijk gaan we ook vals spelen! Anders wordt het een standaard Audi-BMW-Mercedes lijstje en dat willen we niet, toch? De Aston Martin Rapide heeft vier deuren, een achterklep én een V12. De Aston Martin Rapide was een slimme zet van Ulrich Bez (de Aston baas van destijds) om Maserati (Quattroporte), Porsche (Panamera) en Mercedes (CLS63 AMG) te kunnen pareren. Aston Martin deed dat met een bijzonder elegante auto. In feite is de Rapide gewoon een verlengde DB9 met twee deuren extra.

Heel erg ruim is de auto op de achterbank dan ook niet. Maar hey, de Rapide behoort wel tot de twaalfcilinder limousines en daar was het om te doen. Op basis van de Rapide werden er ook nog 100 stuks van de Taraf gebouwd. Pas vorig jaar ging de auto uit productie. De opvolger is nu min of meer de DBX SUV met AMG V8. Verschrikkelijk fout en rammend ordinair.

BMW M760Li (G12)

Verdwijnt in 2022

BMW was destijds een van de eerste om de V12 weer toe te gaan passen in de 7 Serie E31. Bij de E38, E65 en F01 was het ook mogelijk om een V12 te bestellen. Ook het huidige model is leverbaar met twaalfpitter. In dit geval heb je een enorm grote 6.6 liter V12, veel groter dan bij de concurrentie. De reden is vrij simpel, in de Rolls-Royces zijn die 6.6 liter motoren ‘adequaat’.

En om nu voor de 7 Serie een compleet nieuwe motor te ontwikkelen is ook zo wat. Wel apart is dat de auto ‘M760’ heet, ondanks dat het geen sportieve auto is. Je kunt ook kiezen uit een ‘Excellence’, die heeft een minder sportieve aankleding (gelukkig). Past veel beter bij het type auto dan de faux-sportieve ///M-badges en sportpakket.

Audi A8 W12 ‘Horch’ (D5)

Komt in pas 2022

Pas relatief laat kwam Audi met een twaalfcilinder. Na de facelift van de eerste generatie Audi A8 werden er een handjevol twaalfcilinders geleverd. We zeggen bewust ‘twaalfcilinder’ en geen V12, want het was een ‘W12’. Deze motor bestaat in feite uit 2 VR6-motoren, goed voor 420 pk. Bijna 100 pk méér dan de concurrentie uit Bayern onder de kap had. In de tweede generatie A8 (D3) leverde het blok 450 pk en in die vierde generatie zelfs 503 pk.

De motor werd toen al door de tijd ingehaald, want de achtcilinders in de S8 waren in die tijd al een stuk krachtiger. Naar het schijnt komt er nog een Audi A8 W12 aan, met de motor uit de Continental GT, maar daar moeten we nog eventjes op wachten, blijkbaar. Ditmaal krijgt de ‘Horch’-badge, net als Mercedes-Maybach. De Audi A8 W12 staat gepland voor 2022.

Bentley Flying Spur W12

Blijft nog wel even

Voor lange tijd had de instap Bentley sedan een twaalfcilinder, terwijl de top-Bentley een V8 had. Nu is dat rechtgezet. Heel simpel, ze hebben de Mulsanne uit productie gehaald. De Mulsanne is de laatste ‘echte’ Bentley met de klassieke 6.75 liter V8 onder de kap. Op alle meetbare vlakken is de Flying Spur echter veel beter. Zeker nu de auto op het MSB-platform staat, in plaats van het oude D1-platform van de Phaeton.

Dat betekent dat de W12 motor verder naar achteren staat en de voorwielen verder naar voren. Dat is speciaal gedaan om @jaapiyo te plezieren. Het eindresultaat is een bijzonder snelle, fraaie en dure limousine. Waarschijnlijk zal deze motor nog wel even leverbaar blijven in deze auto, alhoewel de V8 misschien iets beter past bij het Bentley karakter en ook al meer dan 500 pk heeft.

Rolls Royce Phantom (en Ghost)

Voorlopig nog wel eventjes

Rolls-Royce is het merk waarvan we uit kunnen gaan dat de V12 het langste zal blijven. Nu is het meer Volkswagen dat exotische motoren graag in leen houdt en BMW die ze eerder ‘afschiet’, dus zeker weten doen we het niet. Maar De Cullinan, Ghost, Wraith, Dawn én Phantom maken allemaal gebruik van een V12.

Het past natuurlijk waanzinnig goed bij dit type auto. Daarnaast past het ook goed bij de markten waar de Rolls-Royces goed verkocht worden. Denk aan het midden-oosten, de VS en andere markten waar uitstoot (nog) niet echt een issue is.