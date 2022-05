Trekgewicht Mustang Mach-E nu nog hoger.

Met het hogere trekgewicht van de Mustang Mach-E kun je nu een trailer met een bootje meesleuren.

De Mustang Mach-E is een groot succes, ook in Nederland. De auto is inmiddels meer dan 10 keer zo populair in vergelijking met de reguliere Mustang. Inmiddels staat de teller al op meer dan 4.300 exemplaren voor de elektrische crossover.

Op zich ook wel logisch, want op de echte Mustang krijg je enorm veel BPM-boete en op een Mach-E juist een flinke meevaller. Een ander voordeel van een Mach-E: ze zijn zo lekker praktisch. Het is een praktische vijfdeurs crossover voor het hele gezin. Dat niet alleen, je kan er ook een flinke kar achter trekken!

Trekgewicht Mustang Mach-E

Wij Nederlanders kunnen naast een goede deal ook een goede trekauto wel waarderen. Daarom is het goed om te horen dat het trekgewicht is verhoogd. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De Mustang Mach-E met een Extended Range accupakket kan vanaf nu precies 1.000 kg trekken, geremd uiteraard. Het maakt niet uit of je de versie hebt met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving.

Nu vraag e je af: hoe zit het dan met de andere uitvoeringen? Als je een versie hebt met de 75 kWh-accu, dan kun je maximaal 750 kilogram trekken. Dat was toevallig ook het maximum trekgewicht van alle andere Mustang Mach-E’s.

One Pedal Drive

Ben jij een mazzelaar en kan je zo’n blubberdikke Mustang Mach-E GT bestellen, dan mag je ook 1.000 kg trekken. Daarbij heeft Ford ook eventjes wat aan de software zitten afstemmen. Zo is het rijgedrag met ‘One Pedal Drive’ verbeterd.

Mocht je niet vergeten zijn wat One Pedal Drive is, dat is een feature waarmee je met een pedaal de auto kunt voortbewegen. Het idee is simpel, gasgeven doe je met je rechtervoet, en gas loslaten is op de motor afremmen (en dus energie terugwinnen).

