Huracán GT3 EVO2 is nóg een speciale editie met vleugels

Naast straatauto’s bouwt Lamborghini ook raceauto’s. Waar Ferrari zijn straatauto’s verkocht om zo de raceactiviteiten te kunnen bekostigen, is dat bij Lamborghini namelijk precies andersom. Het is natuurlijk een perfecte link om de straatauto’s te verkopen. Dat er alsnog een verschil zit tussen de racers van Lamborghini Squadra Corse en de straatauto’s van Automobili Lamborghini, mag de pret niet drukken.

De Huracán GT3 EVO2 is zeker niet de eerste eerste raceauto op basis van de baby-lambo. Als eerste verscheen in 2014 de Super Trofeo, in 2015 de GT3. De GT3 EVO kwam in 2018 en nu is het dus tijd voor de Huracán GT3 EVO2. Het uitgangspunt is de GT3 Evo, vanaf daar zijn ze bij Lamborghini Squadra Corse verder gegaan.

Aerodynamisch pakket

Het aerodynamische pakket is compleet anders van deze Huracan GT3 EVO2. Volgens Lamborghini heeft deze versie namelijk nog meer downforce dankzij een andere diffusor en een nieuwe STO-achtervleugel. Deze is naar wens af te stellen.

Daarbij is er een snorkeltje (hoodscoop) die we ook al zagen op de STO. Gebleven is de atmosferische V10 met 10 individuele gasklephuizen die elektronisch worden aangestuurd. Dat zorgt voor een super-directe gasrespons en oh ja, een geweldig geluid!

Waar kan ik de Huracán GT3 EVO2 kopen?

Interesse? Dan hebben we goed nieuws. Je kan de race-Huracàn namelijk per direct bestellen bij de raceafdeling van Lamborghini. Mocht je al een GT3 EVO hebben, kun je de EVO2-onderdelen ook los kopen om zo de laatste upgrades te hebben. Lamborghini wil de onderdelen zelfs voor je monteren.

Het is op zich wel bijzonder dat Lamborghini alsnog met een evolutieversie komt van de Huracán. Die auto loopt namelijk op het einde van zijn carrière. We weten dat er nog een crossover-esque versie van komt (de Steratto) en ongetwijfeld nog een paar speciale edities. Aan de andere kant hebben we nog weinig vernomen van de opvolger. Hoe langer we kunnen genieten van die V10, hoe beter.

