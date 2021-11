Mercedes SL in AMG trim: alle versies op een rij (deel 2)

We gaan door met alle Mercedes SL-modellen in AMG uitvoering.

Hoera! Eindelijk is de Mercedes-AMG SL officieel gelanceerd! We hebben het eigenlijk veel te lang moeten stellen zonder SL. Gelukkig had Mercedes voldoende alternatieven in de aanbieding in de vorm van de S-Klasse Cabriolet of de AMG GT als je juist een iets sportievere Mercedes had.

Zowel de S-Klasse Cabrio, AMG GT én SL zijn vervangen door de nieuwe Mercedes-AMG SL. Jazeker, het is nu altijd een AMG. Om dat feestje te vieren, hebben we alle SL’s in AMG op een rijtje gezet. De vorige keren eindigden we met de SL55 AMG van de R129-generatie. Nu is het tijd voor de R230 en verder!

Mercedes-Benz SL55 AMG (R230)

2002 – 2008

Misschien wel de beste van alle SL’s in AMG-trim is de deze SL. Mede dankzij die geweldige motor. Terwijl Audi overal turbo’s op monteerde en BMW hoogstaande atmosferische blokken bouwden met kartonnen lagerschalen, vond Mercedes het leuk om superchargers te gebruiken. Aanvankelijk op viercilinders (230 Kompressor), later ook op zescilinders en zelfs de V8 motor.

De 5.5 liter 24-klepper was voorzien van een enorme supercharger was goed voor 476 pk en 700 Nm. Leuk weetje, Mercedes maakte dar heel snel 500 pk van. De reden was de E55 AMG die ook 476 onder de kap had. In sedan-vorm was de E55 lichter én aërodynamischer dan de SL55, waardoor Mercedes dat recht zette met de 500 pk-versie.

Mercedes-Benz SL55 AMG Performance Pack (R230)

2003 – 2006

Tegenwoordig zouden we die de SL55S noemen. Ondanks dat de SL55 AMG in dynamisch opzicht een enorme sprong voorwaarts was ten opzichte van de oude. Toch kon het wel een tandje beter, bewees AMG met de Performance-versie. Deze kon je in 2002 al aanschouwen tijdens de Formule 1-races als safety car waar Schumacher als een Hamilton de sport domineerde. De Performance versie had 20 mm grotere remmen: 380 millimeter om precies te zijn. Ook de vering was aanzienlijk straffer en er was een sperdifferentieel. Je kunt ze eenvoudig herkennen aan de gewijzigde voorbumper met lichtinlaten aan de zijkant. Ook de 19 inch tweedelige velgen met flinke banden waren afwijkend.

Mercedes-Benz SL65 AMG

2004 – 2006

Dat het nog een stap heftiger kon, bewees de SL65 AMG. Deze kreeg de motor uit de CL65 AMG die een jaartje eerder werd geïntroduceerd. De cijfers zijn nog altijd bizar, ook in 2021. Een 6.0 V12 met twee turbo’s, goed voor 612 pk en een koppel van 1.000 Nm.

Dat koppel was overigens begrensd. Dit om te zorgen dat de achteras niet transformeerde tot een wokkel als je volgas gaf. Die enorme V12 had overigens wel een nadeeltje ten opzichte van de V8: meer gewicht in de neus. Het Duitse magazine Sport Auto zette de twee kemphanen tegen elkaar op de Nordschleife en daar was de SL55 AMG sneller dan de SL65 AMG. In een rechte lijn echter was de 65 sneller.

Mercedes-Benz SL55 AMG (facelift)

2006 – 2008

De eerste facelift was beeldschoon. De auto werd heel subtiel bijgepunt. De motor was nu goed voor 517 pk en klonk zo mogelijk nog vetter. Misschien wel de beste auto ooit gebouwd waarmee je kunt boenderen alshet kan, maar cruisen wanneer het moet.

Ook nu was er een Peformance Package leverbaar met straffer chassis, sper, grotere remmen grotere velgen:



Mercedes-Benz SL63 AMG (R230)

2008 – 2011

In 2008 werd alles anders. De R230 kreeg een nogal rigoreuze facelift aangemeten. Daarbij ging men iets te fanatiek aan het werk. Mercedes was in die periode afscheid aan het nemen van ‘dubbel rond’ voor de koplampen. In plaats daarvan werd het model veel hoekiger vormgegeven. Het eindresultaat was in designtechnisch opzicht geen meesterwerk.

Qua techniek was de Mercedes SL63 AMG wel een huzarenstukje. De 5.4 V8 (de M113 voor liefhebbers) werd vervangen door de 6.2 atmosferische V8 (M156). In dit geval leverde de motor maar liefs 525 pk! Het geluidsniveau ging ook flink omhoog. Het chassis werd straffer en de transmissie was veel directer en agressiever. Daarmee was de SL iets minder geschikt voor de heer op leeftijd.

Mercedes-Benz SL65 AMG (R230)

2008 – 2011

Ook de SL65 AMG kreeg de beruchte makeover. Weetje waar je verder niet zoveel aan hebt, vanaf 2009 was SL65 AMG de enige manier om een V12 te hebben in de SL, de SL600 werd namelijk tot 2009 geproduceerd. Gelukkig had Mercedes een speciale editie van de SL65 op de planning staan…

Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (R230)

2008 – 2001

Namelijk de SL 65 AMG Black Series. We hebben nog steeds geen idee voor wie de auto gebouwd werd. Het was namelijk geen GT3 RS-killer. Aan de andere kant had AMG er zóveel aan versleuteld, dat de traditionele SL-klant al lang was afgehaakt. De SL65 AMG was lichter en sterker dan de reguliere SL. Dat niet alleen, het dak was nu niet te openen, dat de auto eigenlijk een coupé maakt.

De motor is nu goed voor 670 pk, terwijl het gewicht met 250 kilogram afnam. Ook is de Black Series serieus lager en breder geworden dan het model waarvan hij is afgeleid. De transmissie was echter de ouderwetse vijftraps automaat van Mercedes, omdat ‘ie het koppel van de gargantueske V12 aan kon. De topsnelheid is begrensd op 322 km/u.

Mercedes-Benz SL63 AMG (R231)

2011-2015

Vaak wordt verweten dat de R231 slechts een ‘doorontwikkeling’ was. Dat is niet correct. Het is een compleet nieuwe auto dat nu uit aluminum was opgetrokken. Helemaal licht was de Sport Leicht nog niet, maar het scheelde wel een kilootje of 200. Dat niet alleen, de SL was ook aanzienlijk langer en breder dan voorheen.

De 6.2 atmosferische V8 werd helaas vervangen door een 5.5 biturbo. Gelukkig klonk deze van alle turbomotoren die rond deze periode hun intrede deden het beste. Met 537 pk en 800 Nm kwam je overigens helemaal niets te kort.

Mercedes-Benz SL63 AMG Performance Package (R230)

2012 – 2016

Ook van deze generatie was er een ‘Performance Package’ dat men tegenwoordig gewoon een SL63S zou noemen. De Performance-variant kun je herkennen aan de rode remklauwen, spoiler-lip op de bips en carbon motor-cover. Daarnaast zit er een speciaal sportstuurwiel in en kreeg je een AMG-sperdifferentieel.

De motor werd opgepept naar 565 pk en 900 Nm. De topsnelheid was nog altijd begrensd, maar nu op 300 km/u in plaats van 250 km/u. Voor ongeveer 15 mille had je dit pakket op je SL63.

Mercedes-Benz SL65 AMG

2011 – 2015

De V12 keerde ook weer terug bij de nieuwe generatie alleen als AMG. De motor was intussen flink onder handen genomen. Dat uitte in meer vermogen (je had nu 630 pk) en vooral een meer bescheiden brandstofconsumptie. Volgens de fabriek kon je er 1 op 8 mee rijden. Dit model was overigens enkel en alleen voor een paar veeleisende AMG-klanten. Want op papier was het niet een verstandige keuze. De versie met V8 was zo’n 150 kilogram lichter.

Mercedes-AMG SL65 (R231) (facelift)

2015 – 2018

Tegenwoordig zouden we maar wat graag een R129 youngtimer willen. Maar het probleem is dat de markt heel erg klein is. De SL65 AMG is echt een heel erg specifieke auto. De discreet klinkende V12 was aanzienlijk duurder dan de bombastisch klinkende V8. En zelfs die kocht bijna niemand, want die potentiële klanten kochten een AMG GT.

En toch he, zo in het donkerblauw met beige leder en die gesmede velgen is het een bijzonder fraaie verschijning. Natuurlijk, een GLB35 AMG of A45 zullen beter verkopen, maar het zijn juist dit soort auto’s waardoor de badge AMG briljant is. Daarom is het goed om te weten dat er weer een Mercedes-AMG SL is! Deze facelift-versie is aanzienlijk fraaier dan de eerste. Helaas ook zeldzamer.

Mercedes-AMG SL63 (R231) (facelift)

2015 – 2019

De SL63 AMG na de facelift maakte de SL65 AMG al meer overbodig dan dat deze al was. De motor was nu standaard goed voor 585 pk en 900 Nm. Tel daarbij op dat de ’63’ een kilootje of 115 lichter was dan de SL65 en je kunt uitrekenen dat je met de V8 al heel snel was. Het is tevens de laatste AMG SL die nog het levenslicht zou zien. De V12 was namelijk al een jaar eerder uit productie gehaald.

BONUS: Mercedes-Benz 300 SL AMG (W198)

1996 – 2009

Als laatste sluiten we af met een wel heel bijzondere auto. In principe is dit een zuivere restomod. Je kunt je afvragen in hoeverre je dit moet doen. In opdracht van (daar is ‘ie weer) de Sultan van Brunei maakte AMG een aantal W198’s. Zes coupé’s en één roadster. Deze werden voorzien van een moderne V8 uit de E60 AMG, goed voor 381 pk.

Deze werd gekoppeld aan de vertrouwde vierbak van Mercedes en een achteras van de R129. Voor zitten er C36 AMG-remmen op, achter van de reguliere W124 E-Klasse. Bilstein was verantwoordelijk voor het opgewaarde onderstel. Dit is een gigantisch goed antwoord op een vraag die niemand zou moeten durven te stellen. Je gaat ook niet de Mona Lisa even sauzen, toch?

Meer lezen? Check hier de special van de Mercedes-Benz SL (R230).