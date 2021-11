Officieel: daar is de vernieuwde Audi A8

Lekker veel bling bling en vol snufjes. De vernieuwde Audi A8 is hier!

Dat de A8 een update zou krijgen wisten we al. Dat komt mede omdat de A8 Horch was gelekt. Nu heeft de Duitse autofabrikant het doek getrokken van de facelift. Het glimt behoorlijk, maar daar moeten wij Nederlanders niets van aantrekken. In Rusland, China en het Midden-Oosten zijn ze gek op al die bling. En dat zijn de belangrijkste afzetmarkten voor dit soort auto’s.

BMW 7 Serie, Mercedes S-klasse of toch een Audi A8? Het is altijd een zeer persoonlijke keuze geweest welk topmodel van de Duitse drie je het meest aanspreekt. De Audi A8 facelift komt met zijn opgefriste uiterlijk weer wat meer overeen met de rest van het actuele gamma. Met een kop-staartbotsing wil je echt niet botsen achterop op de vernieuwde A8. Voor je het weet beschadig je die fraaie (en dure) OLED-achterlichten. De verzekeringsmaatschappij ziet je al aankomen. Daar gaan je mooie schadevrije jaren. Gelukkig zitten ze vrij hoog, dus die raak je niet zomaar.

Om echt zeker te weten dat je met de facelift te maken hebt kun je op de kleuren letten. Er zijn een aantal nieuwe tinten aan het palet toegevoegd. Het gaat hier om District groen, Firmament blauw, Manhattan grijs en Ultra blauw. Heb je liever mat, dan kan dat ook. De nieuwe matte kleuren zijn Daytona grijs, Floret zilver, District groen en Glacier wit. Via het Audi exclusive-programma is het tevens mogelijk om een unieke kleur uit te kiezen.

Achterin zitten is waar het om draait bij de Audi A8 en met name de verlengde uitvoering, de A8L. Zo hebben de stoelen achterin niet alleen verwarming, maar komt de A8 ook met verwarming voor de voeten. Ja, dat lees je goed. Je kunt je voeten opwarmen via de voetensteun onder de rugleuning van de voorpassagiersstoel. Als je lekker ligt, zet dan ook meteen de massage aan. Het programma is behoorlijk uitgebreid dankzij 18 pneumatische kussens verwerkt in de stoel. Via het Audi exclusive-programma is het tevens mogelijk om een koelkast achterin te krijgen.

Vernieuwde Audi A8 in Nederland

Hier in Nederland komt de vernieuwde Audi A8 in twee smaakjes qua aandrijflijn. Je hebt de A8 60 TFSI e quattro en de S8 TFSI quattro. Vanzelfsprekend is eerstgenoemde de meest interessante van de twee. Dat is een 3.0 TFSI zescilinder gekoppeld aan een compacte elektromotor en een accu van 14,4 kWh. Het systeemvermogen van de plug-in hybride is 449 pk en 700 Nm aan koppel. In 4,9 seconden zit je op 100 km/u. Aanvullende specificaties maakt Audi in loop van de marktintroductie bekend.

Het topmodel is dus die S8. In dat geval heb je een biturbo V8 met 571 pk en 800 Nm aan koppel. In slechts 3,8 seconden zit je op de honderd. Toch bijzonder rap voor zo’n limo. Prijzen en meer details maakt Audi zoals gezegd later bekend. De vernieuwde Audi A8 is vanaf eind dit jaar te bestellen en wordt vanaf maart 2022 in Nederland leverbaar.