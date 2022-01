Porsche Macan GTS 2022 rijtest en video

In de rijtest de tweede facelift van de Porsche Macan, zorgt die voor nog meer succes in 2022? En wat is er met die dakbox?

De Macan deed het in 2021 namelijk uitermate goed. Porsche wist 88.362 exemplaren te slijten, waarmee de Macan hun bestverkochte model was. De Cayenne deed het bijna even goed, terwijl de Taycan 41.926 keer de showroom verliet. Van de 911 verkocht Porsche er 38.464 stuks. Het succesrecept van Porsche is dus wellicht niet meer de sportauto, maar de SUV en de elektrische auto. Je mag één keer raden welke aandrijving de volgende generatie Macan krijgt…

Marijke Helwegen

De eerste Macan vond ik persoonlijk (en dat is het natuurlijk altijd) een fraaie verschijning. Genoeg Porsche DNA, een vorm die niet alleen maar praktisch is en die gave achterlichten. Check, check, dubbelcheck. Lekker. Met de facelift kwamen onder andere de nieuwe achterlichtunits die in lijn met de rest van de Porsche helemaal werden doorgetrokken.

De facelift van 2022 is minder ingrijpend, wat bij mensen vaak wat beter werkt. Voor de Macan, tsja. Het voelt niet meer zo fris, wat ook niet onlogisch voor een model wat in 2013 werd gelanceerd.

Het front krijgt in principe een een inzetstuk dat in de carrosseriekleur is gespoten. Bij de 2022 Porsche Macan GTS is dat juist weer zwart, helemaal lekker werkt dat niet. Voor LED-koplampen met Porsche Dynamic Light System (PDLS) en SportDesign moest je voorheen bijbetalen, maar die zijn nu standaard.

Porsche Macan 2022 interieur

De hele batterij aan knoppen op de middenconsole verdween. En kwam vervolgens weer terug als een zwarte plaat met touch knoppen in lijn met de rest van het modellengamma. Het is soms wat zoeken, maar verder werkt het prima. Ook prettig is het Porsche Communication Management met het 10,9-inch touchscreen, al jaren werken de Porsche systemen simpelweg lekker.

De rest van het interieur is niet wezenlijk veranderd. Het is niet slecht, maar de leeftijd zie je er langzaamaan af. Het is iets te veel ouderwetse tellers en te weinig schermpjes. Gezien de gehanteerde prijzen door Porsche AG en uw lokale Porsche Centrum zou je best meer mogen verwachten.







Waar was je stofdoek?

Bijna een Turbo

Er zijn nogal wat verschillende motoren in de Macan geleverd. Ooit mocht je zelfs dieselen van Porsche, maar sinds dieselgate hebben ze daar in Zuffenhausen niet meer zo’n zin in. Maar goed we dwalen af, de GTS versie was er altijd één die tussen de “S” en de “Turbo” inviel. Voor de 2022 facelift van de Macan gaat dat niet meer op, want naar een Macan Turbo (S) zoek je vergeefs in de prijslijst. Niet getreurd: de Macan GTS biedt nu Turbo power: 440 pk (een plus van 60 pk). Ook het koppel steeg en met wel 30 newtonmeter, van 520 naar 550 Nm.

De prestaties: indrukwekkend. De sprint naar de 100 doet de Macan GTS in 4,3 secondes, de topsnelheid is 272 km/u. De 2.9 V6 is een bekende uit de Audi RS4 en RS5 en klinkt gewoon lekker. Niet te hard voor het soort auto, maar sportief genoeg om niet saai te zijn.

Porsche Tequipment winteruitrusting

Je vroeg het je af hè? Waarom die box op het dak zit, net als ik me dat zelf ook afvraag. Je kent ze wel van die types die een week voor en nog drie weken na hun wintersportvakantie nog met de dakdragers of box rondrijden. Ik was ook zo’n prutser in de Macan GTS, maar dan zonder de geneugte om in de sneeuw te hebben gestaan. Het plan was er wel, maar corona, gesloten scholen en ander gedoe zorgden ervoor dat we niet gingen. Ja saai, ik weet het.

Gelukkig hadden we wel echt alles voor een leuke wintersport meegekregen van Porsche:

Vloermat € 149.56

Bagageruimte kuip € 124.63

Performance dakbox €1433.85

IJskrabber met handschoen € 8.74

IJskrabber met telescoopstang € 23.72

Dakkoffer tas S € 64.86

Dakkoffer tas M € 77.32

Dakkoffer tas L € 87.24

Dakdragers € 292.94

Geurdispenser €18.69

De papaya oranje accenten op de skibox zijn later toegevoegd, daarvoor geldt dus: prijs op aanvraag. Als je vaak schade rijdt, kan je lokale Porsche Centrum daar ongetwijfeld een scherp prijsje voor maken.

Verder valt op dat de ijskrabber met handschoen belachelijk goedkoop is. Sterker nog: het lijkt ons het goedkoopste item wat je bij Porsche kan kopen, waar het Porsche logo ook op staat. Tenzij jij het beter weet, dan horen we graag in de comments wat er goedkoper is.

Het GTS sausje

Inmiddels is het pavlovreactie: bij de letters GTS denk je aan extra sportieve Porsches met veel zwarte accenten.

Raamlijsten, de dakspoiler en vele andere accenten zijn zwart. De koplampen en achterlichten zijn ook lekker donker getint. Het smoelt lekker, maar inmiddels kijken we ook wel weer verlekkerd om naar Porsches met zilveren wielen en chromen raamlijsten. Verandering van spijs doet eten.

Zo’n Macan stuurt echt geweldig

Mijn zoon Alex(ander) en ik rijden regelmatig een rondje. In de testauto’s, maar ook in onze eigen auto’s. Het liefst moet het een beetje hard gaan, maar het is überhaupt leuk om samen even op pad te zijn. Nou is het zo dat mijn schoonfamilie in het oosten woont, vlak bij de Duitse grens. En het zou zo kunnen zijn dat ik tegen Alex heb gezegd dat je in Duitsland zo hard mag als je zelf wilt.

Dat oma de hele eettafel vol had gezet met lekkere dingen, maakte Alex niet meer uit. We moesten en zouden een rondje gaan rijden. Ik heb overigens echt een hele leuke schoonmoeder, maar een klein blokje om over de autobahn zag ik ook wel zitten.

Het is onderdeel van een goede rijtest van de Porsche Macan GTS. Hoe houdt die zich op de autobahn met een box op het dak. De Porsche Tequipment dakbox is gecertificeerd tot 200 km/u en dat haalt de Macan op zijn sloffen. Zijwind, lange bochten, kort bochtenwerk, de Macan GTS maakt er gehakt van. Zonder box, met box, het maakt allemaal niet veel uit. Het enige wat je merkt, is meer windgeruis, verder lijkt het of die er niet op zit.

Ooit “mocht” Porsche het platform van de Audi Q5 lenen om de Macan te ontwikkelen. De gehele aandrijflijn ging echter wel de prullenmand in. Waar de Q5 zijn vermogen in eerste instantie naar de voorwielen stuurt, is de Macan in de basis een achterwielaandrijver. De (optionele) luchtvering is een aanrader, in Sport+ zakt die bijvoorbeeld dan nog 10mm. Ga je er even voor zitten en je kunt echt verdraaid lekker sturen in de Macan GTS. Er is voldoende vermogen om met de achterkant te sturen, waarbij de vierwielaandrijving voorspelbaar genoeg werkt om niet in de weg te zitten.

Conclusie Porsche Macan GTS 2022 rijtest

Auw. De Macan met een viercilinder tweeliter turbomotor (265 pk) kost al 101.900 euro. De 380 pk sterke Macan S met 2.9 Biturbo V6 is er vanaf 120 mille. De Porsche Macan GTS uit deze rijtest kost anno 2022 maar liefst € 138.530,00. Zonder opties, want die duwden de totaalprijs nog naar € 172.061,00.

Bij Porsche moet je, nog meer dan bij andere premium merken, echt inhouden met de opties. Die mooie panden betalen zichzelf tenslotte niet. Veel geld voor een best briljante auto. Als het budget het issue niet is, dan zou ik er snel uit zijn. Maar dat is met meer dingen in het leven.