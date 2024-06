Is Elon nu écht gek geworden? ‘Tesla Roadster kan vliegen’

Elon Musk ziet ze vliegen, de Tesla Roadsters.

Elon Musk voor gek verklaren is altijd een beetje gevaarlijk, want het zou niet de eerste keer zijn dat critici ongelijk krijgen. Toch is het moeilijk om sommige uitspraken van de grote Tesla-baas serieus te nemen. Zo doet hij nu weer een boude uitspraak over de Tesla Roadster.

Je zou bijna zeggen: hij kan roepen over de Tesla Roadster wat hij wil, want deze auto gaat er toch nooit komen. De concept car werd gepresenteerd in 2017, maar sindsdien is het redelijk stil gebleven. Behalve dan Elon Musk die af en toe een bizarre claim maakt.

Nu is het weer zover: Elon Musk claimt op X dat dat de Tesla Roadster kan VLIEGEN. Hij geeft daar verder geen tekst en uitleg bij, dus met deze simpele Tweet (hoe noem je een bericht op X eigenlijk…?) moeten we het doen.

Musk heeft eerder al wel geroepen dat de Roadster SpaceX-technologie krijgt. De auto zou optioneel uit te rusten zijn met stuwraketten, die ervoor moeten zorgen dat de Tesla Roadster in 1,1 seconde van 0 naar 100 km/u wordt gekatapulteerd. Complete waanzin natuurlijk. Zelfs al zou het kunnen: dit is gewoon niet leuk meer.

Hetzelfde geldt voor een vliegende Tesla: dat lijkt ook meer voordelen dan nadelen met zich mee te brengen. Of zou dit gewoon een excuus zijn om de Tesla Roadster tot in het oneindige uit te stellen…?