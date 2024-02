Ford Bronco: zo KRANKZINNIG veel BPM zit erop

Er zit krankzinnig veel BPM op een Ford Bronco. Het is echt waanzin dat de overheid meer aan een Bronco verdient dan Ford zelf.

Ford is op dit moment zichzelf geweldig aan het uitvinden. Op veel markten schrappen ze de reguliere MPV’s, sedans, hatchbacks en stationwagons ten faveure van crossovers en SUV’s. Gelukkig vergeten ze de Mustang niet, maar verder worden alle personenauto’s crossovers. De Fiesta is er inmiddels al uit en de de Focus krijgt géén opvolger.

Nu volgt Ford simpelweg wat de Ford-klant doet. De Fiesta-rijder stapt over naar een Puma en de Focus-rijder naar een Kuga. Dat zijn keurige crossovers volgens het boekje, maar in de VS hebben ze er veel meer en de tofste is natuurlijk de Ford Bronco! Alleen die naam al. Je zou bijna kunnen zeggen dat de Bronco de Mustang onder de offroaders is.

Twee uitvoeringen

Ford liet al weten dat de Bronco ook naar Nederland komt voor de liefhebbers en daar zijn wij heel erg blij mee. je kan de Bronco krijgen met één aandrijflijn en twee uitrustingsniveau’s. De motor is altijd de 2.7 liter EcoBoost met 335 pk en 563 Nm.

Een tientrapsautomaat is standaard, evenals vierwielaandrijving. De instapper is de Outer Banks. Die heeft al items als actieve cruise control, Apple CarPlay, 18 inch offroad wielen, elektrisch bedienbare stoelen en ga zo maar door.

Bij de Badlands krijg je geen CD-speler met daarin het album Darkness of the Edge of Twon van Bruce Springsteen (klik hier als je niet weet waarom). De Badlands ziet er wat stoerder uit met dakrails, unieke grille en zwarte wielkastranden. Leuk detail: de velgen zijn met 17 inch een maatje kleiner. De auto is meerop offroaden afgestemd met een sperdifferentieel en Bilstein-onderstel.

Krankzinnig hoeveelheid BPM op de Ford Bronco

Maar we zijn ook een beetje benieuwd, want ondanks de aanwezigheid van een downsize motor, hebben we het vermoeden dat de vraagprijs niet voor de poes is. Grote offroaders hebben namelijk veel weerstand en dientengevolge een hoge CO2-uitstoot. Dat resulteert dan weer in een hoge BPM-boete en een bijkans onverkoopbare auto.

Ford is zo slim door in het persbericht te vermelden wat zijzelf aan de Bronco overhouden. De netto catalogusprijs van de goedkoopste Bronco (die Badlands) is namelijk 62.940 euro. Kies je de Outer Banks versie, dan wil Ford daar 66.375 euro voor hebben. Best wel keurige bedragen als je ziet wat je ervoor terugkrijgt.

Maar de vervolgens gaat de fiscus er zijn plasje over doen. Vanwege de hoge CO2-uitstoot is de vanafprijs van de Bronco 153.100 euro. Ja, 153.100! De Outer Banks mag mee voor 161.100 euro. Dat betekent dat de belastingdienst 75.143 euro aan BPM int op een Bronco Outer Banks en 78.986 euro op een Badlands. Let wel, dan komt er in beide gevallen ook nog meer dan 13 mille aan BTW bij.

Uiteraard krijg je dan wel een bedankbriefje, bloemetje en stevige knuffel van Steven van Weyenberg. Je weet wel, de demissionair minister van financiën totdat er een nieuw kabinet komt.

