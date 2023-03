Ford Explorer EV is nieuwe Volkswagen uit Duitsland

De Ford Explorer EV is Europeser dan je zou denken.

Ford zet zich volledig in op elektrische auto’s, net als elk ander merk. Het probleem is: wij zien ze eigenlijk niet. Er was ooit een zeldzaam impopulaire Focus Electric waarbij de range met volle accu veelal uit slechts een tweecijferig nummer bestond. Uiteraard kwam daar later de populaire Ford Mustang Mach-E bij.

Maar verder bleef het een beetje stil omtrent elektrische Fords. Ja, de F-150 Lightning is bijzonder gaaf, maar is voornamelijk voor de Verenigde Staten bedoeld. Dus wat denk je dat Ford lanceert na een Mustang Mach-e crossover en een pick-up? Precies, nog een crossover in wel de vorm van de Ford Explorer EV!

Ford Explorer EV

Het is een medium crossover met twee zitrijen, onder de Mustang Mach-E gepositioneerd. In tegenstelling tot wat je zou denken is de Explorer EV geen Amerikaanse, maar een Europese Ford! Men gaat dit model namelijk bouwen in Keulen. Dat gaat het nieuwe EV epicentrum worden van Ford.

Deze fabriek is net voor 2 miljard verbouwd. Pleisterwandje, dubbele beglazing, gerenoveerde keuken, nieuwe tegels in de badkamer: alles is aangepakt. Zonder gekheid: in 2026 moeten er 600.000 elektrische Fords per jaar van de band rollen daar.

Volkswagen botten

De lengte van de Ford Explorer EV is 4,46 meter. Daarmee is deze flink kleiner dan de Ford Explorer Hybrid die je op dit moment ook in Nederland kan kopen. Die twee auto’s hebben niets met elkaar gemeen. De bagageruimte is 450 liter groot, met de bank plat is dat 1.400 liter. Aanzienlijk kleiner dus.

Sterker nog, de Ford Explorer EV is eigenlijk meer een Volkswagen dan een Ford. De auto staat namelijk op het MEB-platform. De Explorer is ietsje kleiner dan de Volkswagen ID4. Dat is bewust gedaan, zodat er geen directe concurrentie is tussen de twee modellen.

We moeten Ford en compliment geven, want de auto toont echt als een Ford qua exterieur én interieur. Het is dan ook zeker geen Sharan-Galaxy verhaal. Ford heeft op een bestaand platform een nieuwe auto ontwikkeld, niet en Ford-logo op een ID4 geplakt.

Tot 340 pk!

De Ford Explorer EV heeft standaard een elektromotor op de achteras, de topversie heeft ook een elektromotor op de vooras. Deze versie zal 340 pk hebben, meer dan welke MEB-auto dan ook. Of deze een speciale ST-badge krijgt, is niet bekend.

Wellicht net als de Mustang gewoon ‘GT’, alhoewel er van de Amerikaanse Explorer ook een ST-versie is. De twee versies met achterwielaandrijving hebben 170 pk of 285 pk. Over accupakketen is nog niets te zeggen, behalve dan dat de grootste accu een range heeft van meer dan 500 km.

De Ford Explorer EV kun je later dit jaar bij de betere Ford-dealer bestellen. Prijzen worden ter zijner tijd bekend gemaakt, maar Ford kan wel een indicatie geven. De instapprijs ligt onder de 45.000 euro.

Meer lezen? Dit zijn goedkope auto’s met veel vermogen!