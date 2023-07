Ford verliest 32.000 Dollar op elke verkochte EV

Ford incasseert flinke klappen. Op elke verkochte EV, boekt het een verlies van 32.000 Dollar.

De EV-wende biedt uitdagingen voor zelfs de grootste der grote legacy autofabrikanten. Tesla heeft wat dat betreft het appelwagentje flink geschud. Onlangs deed Volkswagens nieuwe man aan het roer al een oproep aan al zijn minions om toch maar zoveel mogelijk kosten te besparen. Nodig, om de switch naar elektrisch te maken. Ook bij Ford valt de wende nog niet mee.

Ford maakt inmiddels alweer enige tijd de Mustang Mach E, in Nederland vrij populair onder leaserts. Daarnaast is er ook de Ford F-150 Lightning, de elektrische versie van de verkooptopper in Amerika waar Ford al decennia op drijft. Op de eerste aanblik zijn het competitieve auto’s in hun respectievelijke segmenten. En op zich zijn ze dat ook, echter maakt Ford er wel een gigantisch verlies op.

Ford had al begroot dat het dit jaar netto 3 miljard Dollar kwijt zou zijn aan de EV activiteiten. Maar in het tweede kwartaal alleen al, is een verlies geboekt van 1,8 miljard Dollar. Het rekensommetje gaat dus niet meer op en is nu bijgesteld. Ford gaat naar eigen inschatting nu 4,5 miljard Dollar verliezen op EV’s dit jaar. Gedeeld door het aantal EV’s dat Ford verkoopt, komt dat neer op een verlies van 32.000 Dollar per EV. Dit maakt een elektrische Ford dus extreem premium (je krijgt meer dan waarvoor je betaalt, zoals bij een Bugatti Veyron), maar ook een zorggeval voor de Blue Oval zelf.

Ford hoopt uiteraard dat de investeringen van nu goed zijn voor winsten in de toekomst. Maar analisten berekenen dat Ford per kwartaal minimaal 100.000 EV’s moet wegzetten om het een winstgevende operatie te maken. In het tweede kwartaal werden echter slechts 34.000 geëlektrificeerde Fords verkocht. En dat zijn dan EV’s en hybrides gecombineerd. Er is dus nog een weg te gaan.

Ford’s CEO Jim Farley heeft dan ook wat doelen bijgesteld en losgelaten. Ford wil niet meer dit jaar, maar pas eind volgend jaar op koers zitten om jaarlijks 600.000 EV’s af te leveren. Het doel om in 2026 twee miljoen EV’s per jaar te verkopen is helemaal losgelaten. Dit is nu slechts ‘een toekomstige ambitie geworden’. Farley houdt de moed er echter in:

The near-term pace of EV adoption will be a little slower than expected, which is going to benefit early movers like Ford. Jim Farley, ziet de toekomst zonnig in

Voor nu heeft Ford echter geen grote haast meer om hals over kop EV’s te gaan verkopen. Waarvan akte.