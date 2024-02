Wintersportkanon met tuningspotentie (20K) – AB Advies

We zoeken een superdik wintersportkanon met tuningspotentie.

Het is weer het wintersportseizoen. Dat betekent dat iedereen en zijn moeder (in de daarvoor bestemde schoonmoederbox) op vakantie gaan naar de bergen. Voor ons romantische autoliefhebbers betekent dat het weer tijd is voor een wintersportkanon.

Een auto die alles kan: snel, comfortabel, ruim, veel grip en lekker luxe. Uiteraard is gaat dat een Duits feestje worden. Mocht je een hekel aan Duitsers hebben, binnenkort hebben we goed nieuws voor je! Voor nu gaan we bijna Deutsch reden, want alles komt uit Zuid-Duitsland.

Want kijk, een nieuwe M3 Touring of RS6 Avant is superdik en op dit moment de HEETSTE wintersportkanonnen die er zijn. Maar ze zijn ook vrij prijzig. Wat als je een fractie van het bedrag een dikke auto koopt? En die dan vervolgens kietelt? Wat zijn dan de mogelijkheden. Natuurlijk, 600 pk plus wordt lastig, maar een pk-tje of 400 moet toch wel lukken? Je vindt een Dickschiff met 300 pk op Marktplaats en gaat dan aan de slag. Lukt dat?

Kortom, we stellen de vraag en beantwoorden ‘m meteen voor je, ter lering en vermaak.

De wensen en eisen voor een wintersportkanon met tuningspotentie kun je hier onder bekijken:

Huidige auto / vorige auto’s Iets saais en betrouwbaars Privé / zakelijk Privé, maar mag wel representatief zijn Lease / Koop Koop Budget € 20.000 Brandstofvoorkeur Geen Reden aanschaf andere auto We zoeken een wintersportkanon met tuningspotentie Gezinssamenstelling 2 volwassenen, 2 kinderen en een dakkoffer Voorkeursmerken / modellen Dikke Duitse stations No-go’s Iets dat wat anders is dan bovenstaande

Hoe komen we aan de cijfers?

Verbruik via Spritmonitor

Brandstofprijs via United Consumers (2,309 per liter 98, 1,997 per liter diesel)

Motorrijtuigenbelasting via Belastingdienst

Gemiddelde van diverse verzekeraars, Inwoner Utrecht, 40 jaar, 10 schadevrije jaren, allrisk

Audi A6 Avant 3.0 TFSI quatto S-Line (4G)

€ 19.945

2012

195.000 km

Wat is het?

Een Audi met een bijzondere motor: de 3.0 V6 met mechanische compressor. Dit blok is bijzonder goed te kietelen. In de Audi A6 levert ‘ie 300 pk en in de S4 333 pk. Maar er zit veel meer ruimte in: met een andere poelie, intercooler, luchtinlaat en chip kun je met gemak 450 pk en 550 Nm halen. Dan ineens is 300 km/u een fluitje van een cent. De rest van de auto is t ook puk: de A6 ziet er nog vrij vers uit en het interieur is erg fraai.

Hoe rijdt het?

Het quattro-vierwielaandrijvingssysteem is onovertroffen. Het is geen spannende auto, maar wel een enorm capabele. Deze 4G=generatie voelt minder zwaarlijvig aan dan zijn voorganger, de 4F (die je overigens ook met deze motor kan krijgen). De transmissie is op zich prima, maar net niet zo verfijnd als de betere automaten met koppelomvormer. Wat ook opvalt is dat het koppel relatief bescheiden is ten opzichte van het vermogen. Getuned ziet er meer dan voldoende koppel in hoor, maar het is niet extreem overdadig. Maak je voldoende toeren, dan is het topvermogen echt indrukwekkend. Hiermee kun je veel Porsches verrassen op de linkerzijde van de Autobahn.

Kosten

Verbruik: 1 op 8,35

Brandstofkosten: € 461

Gewicht: 1.790 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 108

Verzekering: €105

Totale kosten per maand: € 674

Onderhoudsprognose:

Een Audi kan extreem duur zijn qua onderhoud. En soms heel erg meevallen. Belangrijk is dat je er op let dat de ketting geen kabaal maakt bij een koude start. Dat is een extreem dure fix, namelijk. Een andere ding om op te letten is de S Tronic-transmissie, dat die goed en soepel schakelt. Olieverbruik is bij de 3.0 minder een issue, maar kan zeker voorkomen. Dus houd wel eventjes 5k per jaar om de auto op peil te houden.

Afschrijvingsprognose:

Dikke Audi’s vallen vaak door een iets dieper dal dan dikke Benzen en BMW’s. Echter, met de 3.0 TFSI is er iets opmerkelijks aan de hand. Die blijven verrassend goed hun waarde houden. Dat wil niet zeggen dat je niet gaat afschrijven, het is vooral de motor die je wil hebben als je een A6 van dit bouwjaar op gaat zoeken.

BMW 535d xDrive Touring (F11)

€ 17.950 (Universele handelaar)

2013

220.000 km

Wat is het?

Een hele dikke diesel, ditmaal. De 535d had meer vermogen dan de 535i en je kan ze eenvoudige naar meer vermogen tunen dan de benzines. Althans, een Stage I levert meer op bij een 535d. Er was ook nog een nog snellere M550d en die kun je ook in het budget vinden, maar dat zijn niet de meest betrouwbare motoren (turbo’s, lagerschalen, ketting). Met een andere intercooler, luchtfilter en ECU-aanpassing is 380 tot 400 pk mogelijk. Uiteraard is het koppel belangrijker: 700-800 Nm! Klinkt als de ultieme BMW 5 Serie!

Hoe rijdt het?

Anders dan de Audi. De BMW 535d xDrive heeft hydraulische besturing en heeft dus zowaar iets van gevoel. Iets dat de Audi niet heeft. De motor loopt erg soepel, maar je hoort natuurlijk wel dat het een diesel is. Die motor en automaat zijn wel op elkaar afgestemd. Het is een geweldige combinatie, ook als je ‘m standaard laat trouwens. Houd er rekening mee dat 400 pk aanspreken altijd zorgt voor een hoog verbruik, ja, ook bij een diesel. Qua wegligging is 535d iets meer een boot dan de Audi, alhoewel veel exemplaren Adaptieve Drive hebben met actieve anti-rollbars.

Kosten BMW 5 Serie

Verbruik: 1 op 12,05

Brandstofkosten: € 277

Gewicht: 1.870 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 189

Verzekering: € 130 p.m.

Totale kosten per maand: € 596

Onderhoudsprognose

Het is een BMW, dus dat betekent dat je automatisch de waterpomp moet vervangen. Dit is een auto van bijna twee ton (qua gewicht) en over de ton (qua euro’s). Dus de onderhoudskosten zijn navenant. Zeker omdat je een ouder exemplaar met veel kilometers hebt. Check dus goed het onderhoud! Dat is echt extreem belangrijk in dit geval. Maar je bent zo 3-5 per jaar kwijt en dat gebeurt er nog niet eens iets raars.

Afschrijvingsprognose

Ten opzichte van de nieuwprijs, gaat deze auto niet veel meer afschrijven. Maar je gaat er nog wel iets op verliezen. Dat sowieso. Een grote zware diesel is niet echt courante waar (alhoewel het telkens zeldzamer wordt). Aan de andere kant, E61 535d’s met 4-5 ton op de klok leveren altijd nog wel 4-7 mille op.

Mercedes-Benz E500 4Matic Estate (S212)

€ 15.800 (Duitsland, universele handelaar)

2012

315.000 km (ja, niet vooruitgedraaid)

Wat is het?

Een hele dikke Benz die we er eventjes met de haren bij hebben getrokken. Eigenlijk is dit YOLO-materiaal. De E500 van deze generatie E-Klasse (de S212) had aanvankelijk de atmosferische 5.5 liter V8. Dat werd later deze 4.7 liter V8 met twee turbo’s. Mercedes koos voor een relatief hoge compressie met lage turbo druk. Daarom klinkt en reageert ie meer als een atmosferische motor. Er zijn echter wel tuningsmogelijkheden, met een eenvoudige ECU-aanpassing zit je zo op 530 pk en meer dan 800 Nm. Dat waren nog niet zolang gelden pure AMG-waarden.

Hoe rijdt het?

Niet zo sportief als een AMG. Je merkt dat de E500 de grootste en zwaarste is in dit overzicht. De automaat zit achter het stuurwiel, dat iets van een voorbode is van de rijeigenschappen. Dat de auto niet voor bochtige binnenwegen is gemaakt, wil niet zeggen dat de E500 4Matic het niet kan. Op de Autobahn ben je echter heer en meester. De E500 is comfortabel, maar zeker niet week. Dankzij de motor zet je enorme stappen en dankzij de grote brandstoftank (80 liter) kun je een flink stuk rijden voor je weer moet tanken. Het geluid is heerlijk!

Kosten

Verbruik: 1 op 8,48

Brandstofkosten: € 454

Gewicht: 1.975 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 126

Verzekering: € 135

Totale kosten per maand: € 715

Onderhoudsprognose:

Hier ga je op leeg lopen, want een E500 is natuurlijk niet goedkoop qua onderhoud. Als het puur om betrouwbaarheid gaat, is de E500 met 5.5 V8 nóg beter, maar deze Biturbo 4.7 is niet zo slechts als de 4.4 van BMW. Sowieso is het zaak om te zorgen dat al het onderhoud altijd tijdig gedaan is. Dit zijn geen auto’s waarbij je moet bezuinigen, om maar eventjes een cliché van stal te halen.

Afschrijvingsprognose

Een dikke Benz in goede conditie is altijd geld waard. Uiteraard zul je er nog de nodige euro’s op afschrijven, maar weet dat je in een auto van meer dan een ton rijdt. Dan valt het wel weer mee. Als we kijken naar oudere E500’s: daar vraagt men nog altijd goed geld voor. Het zijn toch bijzondere auto’s.

YOLO: Alpina B3 S Touring Allrad (E91)

€ 20.000 (Duitsland, particulier)

2011

255.000 km

Wat is het?

Een stokoude BMW E91. BMW bouwde tot voor kort geen M3 Touring en deze auto komt daarbij het dichtste in de buurt. Het bijzondere van de Alpina B3 S is de motor. De reguliere 335i heeft de N55 motor, maar de Alpina heeft de (veel) beter te kietelen N54-motoren. En dan is deze ook nog eens door Alpina iets sterker gemaakt. Dit betekent nog grotere marges! Het is en blijft overigens wel een E91, dus het is geen enorm ruimte auto. Sterker nog, een beetje Ford Focus Wagon-eigenaar lacht zich helemaal stuk.

Hoe rijdt het?

In het kader van een wintersportkanon zoeken we eentje met vierwielaandrijving. Je wil eigenlijk achterwielaandrijving voor het ultieme rijplezier. Een dikke BMW met xDrive is toch een beetje als op stap gaan met een hele schone deerne plus haar oudtante als Nuchslep. De motor is een absolute old-school parel. Standaard is ‘ie in ’S’-uitvoering al goed voor 400 pk, maar het is vrij eenvoudig om dat aantal flink te verhogen.

Kosten Alpina B3

Verbruik: 1 op 8,84

Brandstofkosten: € 436

Gewicht: 1.705 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 100

Totale kosten per maand: € 636

Onderhoudsprognose:

Trek je portemonnee! Ja, de N54 heeft een groter tuningspotentieel dan de N55, maar is ook gevoeliger. Sowieso zijn Alpina’s nooit heel erg goedkoop. Het onderstel is behoorlijk gevoelig: dus check de draagarmen, bandenslijtage en velgen beschadiging. En natuurlijk alle motorische items die stuk kunnen, zoals de injectoren, lagerschalen en waterpomp. Die laatste kun je beter preventief vervangen, want die gaan toch wel kapot.

Afschrijvingsprognose:

Hier win je punten, want Alpina’s zijn heel erg waardevast. Enorm waardevast. En ja, ook als ze kilometers maken. Alpina’s zijn gemaakt om veel mee te rijden. Daarbij worden Alpina’s ook veel bijgehouden in diverse registers. Het terugdraaien van een Alpina kan bijna niet onopgemerkt blijven. Oudere Alpina’s, met flink wat kilometers, zijn nog altijd veel geld waard. Kwalitatief is het vaak erg goed en er zijn simpelweg meer mensen die het tof vinden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!