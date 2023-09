Ford CEO: “Vakbond eist drie ton salaris, faillissement dreigt”

De eindbaas van Ford Motor Company luidt de noodklok. De vakbond zou eisen dat werknemers gemiddeld drie ton betaald krijgen.

They twoooook our jabbbzz! Ooit was het een gevleugeld adagium uit South Park, maar tegenwoordig lijkt het wel mee te vallen. De United Auto Workers (UAW) is kennelijk niet bezorgd over het vernietigen van banen door hoge eisen te stellen aan compensatie. De grote Amerikaanse vakbond voor medewerkers in de autowereld, roert zich dezer dagen flink. En dat bezorgt Ford CEO Jim Farley duidelijk grijze haren. Volgens de manager, is de situatie ongekend in de lange historie van Ford:

In eighty years we’ve always been able to work through these differences because we’re always on the side of labor at Ford. We have the highest UAW headcount, we have more people than anyone, we build more vehicles, and we’ve never seen anything like this. Jim Farley, verdient zelf ook best lekker

De UAW is wel vaker onderwerp van discussie in de Amerikaanse autowereld. In 2008 gingen de Domestics (traditioneel GM, Ford en destijds Chrysler) met zijn allen over de kop in de nasleep van de financiële crisas. Een van de redenen was dat de bedrijven lui waren geworden en teerden op winsten van Full Size pickups en SUV’s. Maar een andere was de macht van de vakbond. Medewerkers van de grote bedrijven verdienen over het algemeen best aardig. Al zou je dat niet zeggen als je Detroit ziet.

Enfin, destijds moest men een stapje terug doen om de hele zaak overeind te houden. Maar nu vijftien jaar later, wil men geld zien. Farley claimt dat de vakbond inzet op een gemiddeld salaris van 300.000 Dollar voor medewerkers. We wisten dat inflatie wild om zich heen slaat, maar het klinkt wel fors. Volgens Farley, veel té fors. Hij zegt dat Ford die eisen nooit kan dragen en dat hij een keuze moet maken tussen meegaan met de UAW en failliet gaan, of het steunen van de medewerkers (door niet mee te gaan met de UAW en te blijven bestaan).

You want us to choose bankruptcy over supporting our workers. Jim Farley, draait de zaken om

Farley zegt ook dat de Ford medewerkers veel meer geld eisen dan een brandweerman of leraar verdient. Dat is dan weer in het verkeerde keelgat geschoten bij de UAW en diens leider, Shawn Fain. Deze wijst smalend op het salaris van Farley (vorig jaar 21 miljoen Dollar) en maakt er een strijd tussen rijke mensen aan de ene kant en ieder ander aan de andere kant van.

It’s a battle of the working class against the rich; the haves versus the have-nots; the billionaire class against everybody else. Shawn Fain, stelt eisen die niet voor de faint-hearted zijn

Bij Ford bereid zich men nu voor op stakingen en ellende. Het management van de Blue Oval claimt geen enkel tegenbod te hebben gehad op wat zijn zelf voorgesteld hebben in respons op de UAW. Dus dit kan gezellig worden. Koop jij nog even snel een Mustang nu het nog kan? Of wil je zelf gaan staken voor een salaris van drie ton? Laat het weten, in de comments!