Ford deelt een paar flinke tikken uit aan Tesla

En weet je, dat is op zich niet verkeerd. Ford deelt een paar ouderwetse oorwassingen uit. Keurig.

Het is al meer dan twee jaar geleden dat Elon Musk de onbreekbare ruiten van een Tesla Cybertruck kon breken. Of het nu de bedoeling was of niet, iedereen wist dat de Tesla Cybertruck een dingetje was.

De elektrische pick-up moest het gaan opnemen tegen de gevestigde orde. Want, zo luidde het credo, de markt lag op zijn gat. Alle pick-ups leken te veel op elkaar en daar moest verandering in komen. Nu is de Tesla Cybertruck een van de meest vooruitstrevende en veelbesproken auto’s van de afgelopen jaren.

Ford deelt een paar muilperen uit

Maar terwijl de Ford F-150 de best verkochte auto blijft, doet de elektrische versie het eigenlijk ook niet verkeerd. Sterker nog, Ford heeft net aangekondigd dat het de productie van de F-150 kan gaan verdubbelen.

De reden erachter is eenvoudig: er is veel vraag naar! Van de Ford F-150 Lightning waren er 200.000 mensen die een reservering hebben gedaan. Dit bleken niet steunbetuigingen te zijn voor hun Ome Elon de Almachtige (we noemen even geen merknamen), maar daadwerkelijk geïnteresseerde prospects. Op dit moment is de jaarlijkse productie zo’n 80.000 stuks. Dat wordt verdubbeld naar een capaciteit van 160.000 exemplaren per jaar.

Europa

Het gaat sowieso erg lekker met elektrische Fords op het moment. Voor de Mustang Mach-E wordt de productie ook opgeschaald naar zo’n 200.000 stuks per jaar. Relevanter voor Europa is de komst van twee nieuwe elektrische modellen op MEB-basis (inderdaad, in samenwerking met Volkswagen). Ook krijgen wij een elektrische bedrijfsauto. Helaas niet zo stoer als de F-150 Lightning, maar de eTransit moet zorgen dat ondernemers ook kunnen blijven ondernemen.

Betreft de Tesla Cybertruck, volgens Teslarati heeft Tesla de Cybertruck-pagina aangepast. Aanvankelijk werd vermeld dat de auto gepland stond voor 2022, maar dat staat er nu dus niet meer. Ok. Dit kan twee dingen betekenen bij Tesla: de Cybertruck komt wél in 2022. Een andere optie is dat de Cybertruck niet in 2022 op de markt zal verschijnen. Tot die tijd blijft Ford lekker elektrische F-150’s bouwen.