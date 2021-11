Ford stopt samenwerking met elektrische nieuwkomer

Ford sloeg al weer een paar jaar terug de handen ineen met een belangrijke elektrische nieuwkomer, maar die samenwerking komt nu ten einde.

Het is lastig om de markt op te schudden met een nieuw idee, maar uiteraard zeker niet onmogelijk. Tesla flikte het, maar iets recenter lijkt er nog een beginnend Amerikaans bedrijf te zijn waar men wel vertrouwen in heeft. We hebben het dan natuurlijk over Rivian. Dit piepjonge merk presenteerde in 2018 twee concepts van wat er zou moeten verschijnen en vanaf toen regende het investeerders. Die hebben het merk flink geholpen, want de R1T pickup is nu verkrijgbaar en de R1S SUV komt binnenkort. Hun derde model is een mega-order van Amazon die door Rivian elektrische bestelwagens gaat laten bouwen.

Rivian en Ford

Amazon is niet het enige grote bedrijf wat veel geld investeerde in de toekomst van Rivian, ook Ford durfde het aan om een half miljard dollar te investeren in het merk. Daarmee zou Rivian een lekkere geldboost krijgen, maar Ford wilde er wel iets voor terug. Namelijk dat zij het platform van de R1T mogen gebruiken voor hun eigen elektrische pickup.

Die is er nu, de F-150 Lightning. Deze is echter helemaal niet ontwikkeld op de basis van een Rivian. Ford heeft zo’n beetje alles zelf ontwikkeld. Nou bleek later dat het model waarvoor Rivian en Ford samenwerken een Lincoln zou gaan worden, maar ook dat werd afgezegd. Maar geen zorgen, de samenwerking was de moeite waard en dus zou er op een andere manier een gemeenschappelijke auto ontwikkeld worden.

Ten einde

Toch kondigt Ford nu aan dat de samenwerking met Rivian ten einde komt. Er gaat geen gemeenschappelijk model meer komen. Dat laat CEO van Ford Jim Farley weten aan Automotive News. Niet vanwege iets wat tussen de merken in is gekomen: Farley denkt dat ze het zelf wel verder kunnen. Je moet je voorstellen dat Ford ten tijde van de samenwerking een totale nieuwkomer was op het gebied van EV’s en hulp goed konden gebruiken, maar auto’s als de Mach-E en F-150 Lightning bewijzen dat Ford het intussen wel in de vingers heeft.

Omdat er geen kwade bedoelingen zijn vanuit beide partijen, heeft Ford nog wel een aandeel van 12 procent in Rivian op de beurs. Rivian kwam recent de beurs op met verve: er werd al bijna 12 miljard dollar binnen geharkt. Kassa!