Ford Equator Sport heeft een uitstekend en strak interieur

Met de Ford Equator Sport hebben ze een stoer ding in de aanbieding. Dat moeten we ze meegeven.

Goh, crossovers zijn populair. Ondanks dat puristen allemaal een andere mening hebben, maken fabrikanten ze meer en meer. De reden is simpel, er valt geld mee te verdienen. Misschien dat desembrood met verse pastrami op alle punten superieur is aan een Big Mac, maar dat wil niet zeggen dat ze bij McDonalds ineens hipsterbrood met transvet-vrij vlees gaan verkopen. Wat mensen willen en kopen is heel iets anders dan wat het beste is.

Bij Ford hebben ze een arsenaal aan crossovers. Van de kleine EcoSport tot de enorme Expedition: alle soorten en maten zijn er. Voor nu is er een medium-compacte Crossover, de Ford Equator Sport. Zoals de naam impliceert, is het een sportieve versie van de Equator. mocht je de Equator niet kennen, dan is dat niet zo vreemd. Deze twee auto’s worden gebouwd in China door de Jiangling-Ford joint venture.

Kleiner!

De Ford Equator Sport is niet zomaar een iets sportiever aangeklede versie van de reguliere Equator. De afmetingen en koetswerkpanelen wijken daadwerkelijk af. Zelfs het aantal personen dat je mee kunt nemen is niet identiek! De Sport is namelijk geen zevenzitter, maar kan vijf man plaats bieden.

Het apparaat is 4,63 meter lang, 1,93 meter breed en 1,71 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,72 meter. Dat is 2 centimeter langer, 10 centimeter breder en 5 centimeter hoger dan de Ford Kuga, om even een beeld te schetsen.

Die breedte is een flink verschil, die 10 centimeter merk je meteen op, met name in het interieur. Nu we het er toch overhebben, dat ziet er erg modern uit. Er is leer, veel hout en moderne grote schermen voor het instrumentarium en infotainment. Hier ziet het niet Ford SYNC 4-systeem dat wij kennen, maar het Tencent TAI 4.0 systeem.

Techniek Ford Equator Sport

In technisch opzicht is het minder spectaculair dan het stoere voorkomen doet vermoeden. De Ford Equator Sport is namelijk voorzien van een 1.5 EcoBoost motor met 170 pk en 260 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling en drijft enkel en alleen de voorwielen aan.

Prestatiecijfers worden niet gegeven (net als met de Toyota GR Corolla), maar het zal geen raket op wielen zijn. Dat is de intentie ook niet.

Zou dit interessant zijn voor Nederland? Ja en nee. Kijk, tuurlijk lusten wij ook een crossover, zeker als deze niet al te groot en dorstig is. Maar wat je vaak niet ziet op de persfoto’s, is de bouwkwaliteit van de auto’s. Daarmee bedoelen we niet zozeer de betrouwbaarheid, maar andere aspecten. Denk aan veiligheid, rijeigenschappen, emissies en ergonomie.

In die opzichten is een auto voor de Chinese markt aanzienlijk eenvoudiger en simpelweg minder hoogwaardig. Dat zie je overigens ook terug aan de prijs. De Equator Sport kost omgerekend minder dan 30 mille.

