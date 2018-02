Zoveel euro’s vraagt Tesla voor Nederlandse Roadster

Haast je naar de kassa!

Wie de nieuwe Tesla Roadster omschrijven wil heeft aan twee woorden eigenlijk genoeg: ongegeneerd extreem. Met zijn weerzinwekkende prestaties wordt Tesla’s toekomstige vlaggenschip een bolide waar menig hypercar een puntje aan kan zuigen. De vierwielaangedreven Roadster mag 10.000 Nm koppel over zijn rubber zien te verdelen en schiet in ongeveer 2 seconden naar de 100 km/u. Het heeft even mogen duren, maar nu worden ook voor de Nederlandse fans de hekken geopend.

Althans, de hekken om in de rij te mogen staan. De Roadster, die recentelijk de ruimte in werd geschoten, zal immers pas in 2020 uit de fabriek rollen, aldus Tesla. Wie écht staat te springen, mag in ieder geval alvast een financiële overdracht maken om er eentje te reserveren. De exclusieve Founders-serie is met een prijskaartje van 215.000 euro het duurst. Tesla vraagt geïnteresseerden in eerste instantie 4.000 euro over te maken, waarna ze tien dagen de tijd krijgen nog eens 211.000 euro op te sturen.

De ‘gewone’ Roadster is aanvankelijk iets aardiger voor je portemonnee. Nadat de eerste duizend Roadsters van de Founders-serie de deur uit zijn gevlogen, zal de rest spoedig(?) volgen. Wie geen haast heeft, mag wederom beginnen met een overdracht van 4.000 euro, maar krijgt vervolgens tien dagen om nog eens 39.000 euro over te maken.

De kans is overigens riant dat er nog een flink bedrag bovenop betaald mag worden, aangezien Tesla spreekt van een basisreservering. Wie zijn Roadster ietwat wil personaliseren, raden we aan nog wat euro’s achter de hand te houden.