Volkswagen neemt ID Vizzion mee naar Genève

Een soort Phaeton, maar dan elektrisch.

Voor lange tijd waren ze bij Volkswagen ervan overtuigd dat de dieseltechnologie nog een grote toekomst zou hebben. Helaas, dat bleek dankzij #dieselgate (kijktip) niet helemaal het geval. Om de imagoschade zo veel mogelijk te beperken lanceerde VW in recordtempo een nieuwe lijn van elektrische auto’s. We hebben daar al enkele van kunnen laten zien: de gewone ID, de ID Buzz Buzz en de ID Crozz. Aan die familie van concept Cars wordt vandaag een vierde lid toegevoeg: de ID Vizzion.

De ID Vizzion is een stuk langer dan de Passat. Sterker nog, met zijn lengte van 5,11 meter past de ID Vizzion keurig in die klasse van de Audi A8 en BMW 7 Serie. De motor is een 225 kW sterke elektromotor, in pk-taal: 306 stuks. De topsnelheid is 180 km/u. Bij een elektrische auto niet direct interessant. Hoe ver je kan komen is des te belangrijker. Dankzij de 111k Wh lithium-Ion batterijen heeft de ID Vizzion een actieradius van maar liefst 665 kilometer. Uiteraard is dat een theoretische afstand, maar in deze auto kun je in de meeste gevallen naar je werk heen en weer rijden zonder te hoeven bijladen.

Dat heen en weer rijden hoef je niet zelf te doen. De Volkswagen ID Vizzion is namelijk geheel autonoom. Sterker nog, ook al zal je zelf willen rijden, dat kan niet. De ID Vizzion heeft namelijk niet eens een stuurwiel. Volkswagen is van plan om tussen nu en 2025 meer dan twintig nieuwe elektrische modellen te introduceren. De gewone ID is al aangekondigd voor 2020, de ID Buzz en ID Crozz volgen daarna.