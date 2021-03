Ford Focus MK3 2011-2018 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Bereikbaar, redelijk degelijk en fijn sturend. Alle reden om onze pijlen in het occasion aankoopadvies eens te richten op de Ford Focus MK3.

In de top 10 meest gezochte occasions is de Focus altijd wel terug te vinden. Mensen die er één rijden zouden je kunnen uitleggen waarom of wij dat doen even voor je. Iedere Focus rijdt gewoon lekker, zelfs de basisversies sturen bovengemiddeld goed.

Voor de derde generatie Focus trok Ford bovendien een heel blik met technologie open. Van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen tot een parkeerassistent, het is allemaal leverbaar. Ook bij de motoren liep Ford vooraan mee, ze waren de eerste die in dit segment een driecilinder leverden. Er was zelfs heel even een volledig elektrische versie leverbaar, maar op dat gebied Ford destijds nog niet door.

Er werd wel gesnoeid in het aantal carrosserievarianten: de coupé-cabriolet en driedeurs hatchback sneuvelden. De Focus vijfdeurs, Wagon en de sedan bleven wel leverbaar, waarbij de laatste geen potten kon breken in de verkooplijstjes.

Facelift Ford Focus 2014

De facelift van 2014 bracht niet alleen een duidelijk opgefriste neus en een sterk verbeterd interieur, ook motorisch had Ford de Focus aangepakt. In dit occasion aankoopadvies behandelen we zowel ook de facelift van de Ford Focus MK3.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Ford Focus van de derde generatie wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Ford Focus MK3 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Let op of de kleur van de kunststof delen hetzelfde is als de metalen delen.

De achterklep van de Wagon lijkt te zwaar voor de gasveren, die verslijten namelijk relatief snel.

Onderstel

Geluiden vanuit het onderstel komen vaak door versleten rubbers van de stabilisatorstangen of de achterste draagarmen. Dat is niet uniek voor de Ford Focus MK3, maar komen we vaker tegen in een occasion aankoopadvies.

Een zoemend geluid kan duiden op versleten wiellagers, die gaan ook regelmatig defect.

Aandrijflijn

Koppelingen vertonen wel eens problemen, soms door de drukgroep, soms door de koppelingscilinder.

De Powershift automaat is geen aanrader. Sowieso altijd proefrijden en opletten of de bak goed schakelt. Mogelijke problemen zijn een defecte Transmission Control Module, lekkages bij de uitgaande as, vuile sensors of versleten tandwielen of koppeling.

Bij de 1.0 en 1.6 ecoboost motoren: de dunne plastic retour slangen naar het koelvloeistofreservoir worden poreus en gaan lekken. indien dit niet tijdig opgemerkt wordt kan dit ernstige motorschade tot gevolg hebben. De temperatuursensor zit bij deze motoren in de koelvloeistof, als dit weglekt meet deze lucht waardoor de oververhitting niet te zien is op het dashboard. Controleer of de modificatie is uitgevoerd.

1.6 ecoboost: nylon afdichtingen van de injectoren kunnen defect raken, zeker als een keer zijn gedemonteerd. Er klinken dan zware knallen tijdens het gas geven.

De ST kan bij het intrappen van het koppelingspedaal onregelmatig stationair draaien met zelfs korte horten en stoten. Dit duidt op een defecte kabelboom.

De bedrading van de dynamo slijt sneller dan normaal. Deze zit tegen de peilstok aan. Deze bedrading moet worden vervangen door dikkere, betere geïsoleerde kabels.

Bij de dieselmotoren kan de EGR-klep relatief snel vervuild raken. Als de EGR te vol met troep zit, zal de motor niet meer starten. Vervanging is de enige oplossing.

Bij de 1.0 EcoBoost motor zit de distributieriem ín het blok. Vervanging is relatief prijzig.

Elektronica

De optionele LED-lampen werken soms niet goed. Als ze flikkeren, moeten ze worden vervangen.

De massakabel van de accu wil wel eens los raken. Geen dure reparatie, maar je komt er wel mee stil te staan.

De touchscreen navigatie kan strepen gaan vertonen of helemaal uitvallen.

De GPS antenne, kabels of de connector raken nog wel eens defect. De navigatie werkt dan niet meer. De antenne is vrij prijzig, een alternatief is om een andere externe GPS antenne achter het dashboard te plaatsen.

Motoren benzine

1.0 EcoBoost 100 pk/ 170 Nm

1.0 EcoBoost 125 pk/ 201 Nm

1.6 85 pk/ 150 Nm

1.6 105 pk/ 150 Nm

1.6 125 pk/ 159 Nm

1.6 ecoboost 150 pk/ 240 Nm

1.6 ecoboost 182 pk/ 240 Nm

2.0 160 pk/ 198 Nm

2.0 ST 250 pk/ 360 Nm

2.3 RS 350 pk/440 Nm

Diesel

1.5 TDCI 95 pk/ 270 Nm

1.5 TDCI 120 pk/ 270 Nm

1.6 TDCI 115 pk/ 300 Nm

2.0 TDCI 140 pk/ 320 Nm

2.0 TDCI 150 pk/ 370 Nm

2.0 TDCI 163 pk/ 340 Nm

2.0 ST 185 pk/ 400 Nm

Elektrisch

145 pk/ 250 Nm

Aanbod Ford Focus MK3 op Marktplaats

Op Marktplaats Auto staan ruim 1200 exemplaren de derde generatie Ford Focus te koop. Als je van avontuur houdt zijn de goedkoopste diesel exemplaren van de Ford Focus vanaf een mille of drie. De eerste exemplaren met een benzinemotor kosten maar iets meer. Een nog vrij verse Focus ST of RS kan tot boven de 30 mille kosten. De praktische station vormt meer dan de helft van het aanbod, terwijl sedans vrij zeldzaam zijn. Voor het totale aanbod van de Ford Focus kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.