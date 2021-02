Marktplaats trends: enorme run op duurzame auto's - Autoblog.nl

Naast een stijging van duurzame auto’s op Marktplaats hebben we nog een hoop leuke trends en feitjes voor je.

Dat duurzame mobiliteit binnenkort gewoon mobiliteit wordt, is vrij logisch. Er komen steeds meer goede alternatieven met hybride of elektrische aandrijving. Laten we eerlijk zijn: financieel kan het soms dermate veel schelen dat je een dief van je eigen portemonnee bent, als je niet op zoek gaat naar zo’n kekke duurzame automobiel.

Onderzoek trends op Marktplaats

Maar wordt er ook daadwerkelijk gezocht naar hybrides en elektrische auto’s? Jazeker! Dat meldt Marktplaats, de grootste online handelssite van Nederland. Zij hebben onderzoek laten uitvoeren om te zien wat de trends zijn. Daarbij viel het op dat het aantal zoekopdrachten voor elektrische auto’s (+62%) en hybrides (+46%) enorm is gestegen. In het onderzoek geeft 31% van de respondenten aan dat hun volgende auto zuiniger moet zijn. Ook opmerkelijk, maar liefst 20% wil ook daadwerkelijk een elektrische auto kopen.

Marktplaats trends

Duurzame auto’s worden dus populairder. Maar zijn er verder nog leuke trends, cijfers en overzichten? Natuurlijk. Zo zijn auto’s in Naarden gemiddeld het duurst (verkoopwaarde 9.945 euro) en auto’s in Valthermond het goedkoopst (verkoopwaarde (3.639 euro). Voor wie niet weet waar Valthermond ligt, dat wisten wij gisteren ook niet. Het is een dorpje in Drenthe waar ze zelf op Wikipedia (Engelstalig) maar twee zinnen konden schrijven.

Populairste modellen op Marktplaats

Dan even een leuk overzicht. Want wat zijn nu de populairste auto’s? Elektrische en hybride auto’s worden weliswaar populairder in procenten, maar uit zich dat ook in keiharde aantallen? Volgens de Marktplaats trends nog net niet.

Top 10 meest gezochte modellen:

Volkswagen Golf Volkswagen Polo BMW 3 Serie Renault Clio (grootste stijger) Ford Focus Opel Corsa Opel Astra Mercedes-Benz C-Klasse Ford Fiesta Audi A3

Populairste merken

Echt sprake van Marktplaats trends is er niet bij de top 10, behalve dat de Clio enorm stijgt. Dat is tevens de enige niet-Duitse auto in het lijstje. Zoals de top 10 laat zien is Volkswagen enorm populair. Niet alleen de personenwagens, maar ook als het gaat om bedrijfswagens. De Transporter is volgens Marktplaats enorm in trek.

Ook zoeken mensen massaal op GTI-uitvoeringen. Is Volkswagen dan ook het meest populaire merk? Nee, dat dan weer niet. Mercedes (1 miljoen zoekopdrachten) en BMW (800.000 zoekopdrachten) staan op de respectievelijk eerste en tweede plaats.

Fiat Multipla

Dan sluiten we af met treurig nieuws dat op viel bij de Marktplaats trends. De Fiat Multipla wordt telkens minder populair. De bijzondere midi-MPV was nieuw niet het grootste succes, maar kon als occasion op een kleine doch fanatieke krantenschare rekenen.

Het beestje begint nu ook al wat ouder te worden. 2020 was het eerste jaar dat het aantal zoekopdrachten onder de 10.000 kwam te liggen.